https://ria.ru/20220730/gaz-1806029776.html

"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке

"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке - РИА Новости, 30.07.2022

"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке

"Газпром" заявил о прекращении поставок газа в Латвию из-за нарушения условий отбора газа. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T10:05

2022-07-30T10:05

2022-07-30T11:15

экономика

латвия

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c85e0c2c49d1d2a99d3c327009897ac.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. "Газпром" заявил о прекращении поставок газа в Латвию из-за нарушения условий отбора газа."Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле это назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры. Так, с 1 апреля расчеты за газ для недружественных стран перевели в рубли. Некоторые покупатели отказались переходить на эту схему, так как считают, что она нарушает санкции. Первыми платить за газ в рублях отказались Польша и Болгария, затем это сделали страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония.Кроме того, в середине июля парламент Латвии принял поправки к закону об энергетике, запрещающие импорт топлива из России с 1 января 2023 года. Власти заявляли, что обойдутся без российского газа, но на этой неделе стало известно, что Latvijas gāze возобновила закупки — но не у "Газпрома", а у другого поставщика, и расплачивается в евро.

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, латвия, газпром