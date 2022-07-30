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"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке - РИА Новости, 30.07.2022
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"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке
"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке - РИА Новости, 30.07.2022
"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке
"Газпром" заявил о прекращении поставок газа в Латвию из-за нарушения условий отбора газа. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T10:05
2022-07-30T11:15
экономика
латвия
газпром
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. "Газпром" заявил о прекращении поставок газа в Латвию из-за нарушения условий отбора газа."Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле это назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры. Так, с 1 апреля расчеты за газ для недружественных стран перевели в рубли. Некоторые покупатели отказались переходить на эту схему, так как считают, что она нарушает санкции. Первыми платить за газ в рублях отказались Польша и Болгария, затем это сделали страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония.Кроме того, в середине июля парламент Латвии принял поправки к закону об энергетике, запрещающие импорт топлива из России с 1 января 2023 года. Власти заявляли, что обойдутся без российского газа, но на этой неделе стало известно, что Latvijas gāze возобновила закупки — но не у "Газпрома", а у другого поставщика, и расплачивается в евро.
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экономика, латвия, газпром
10:05 30.07.2022 (обновлено: 11:15 30.07.2022)
 
"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке

"Газпром" прекратил поставки в Латвию из-за нарушения условий отбора газа

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. "Газпром" заявил о прекращении поставок газа в Латвию из-за нарушения условий отбора газа.
"Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле это назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры. Так, с 1 апреля расчеты за газ для недружественных стран перевели в рубли. Некоторые покупатели отказались переходить на эту схему, так как считают, что она нарушает санкции. Первыми платить за газ в рублях отказались Польша и Болгария, затем это сделали страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония.
Кроме того, в середине июля парламент Латвии принял поправки к закону об энергетике, запрещающие импорт топлива из России с 1 января 2023 года. Власти заявляли, что обойдутся без российского газа, но на этой неделе стало известно, что Latvijas gāze возобновила закупки — но не у "Газпрома", а у другого поставщика, и расплачивается в евро.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
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