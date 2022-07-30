https://ria.ru/20220730/evropa-1806033879.html

В Китае рассказали, как Европа разделилась из-за России

В Китае рассказали, как Европа разделилась из-за России - РИА Новости, 30.07.2022

В Китае рассказали, как Европа разделилась из-за России

Заявления о политической солидарности Европы ввиду энергетического кризиса — не более чем пустая болтовня, считает обозреватель китайского издания Global Times... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T10:47

2022-07-30T10:47

2022-07-30T11:33

европа

россия

москва

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Заявления о политической солидарности Европы ввиду энергетического кризиса — не более чем пустая болтовня, считает обозреватель китайского издания Global Times Ся Вэньсинь.Автор не исключает возможности взаимных уступок между Москвой и Брюсселем, так как дефицит газа, по его мнению, безусловно окажет значительное влияние на европейское общество и экономику в целом."ЕС может ослабить экономические ограничения в отношении России из-за жалоб европейцев на экономический кризис и холодную зиму", — добавил журналист.Вашингтон же, полагает Ся Вэньсинь, надеется, что Европа все-таки навредит себе санкционной войной против Москвы."Негативный эффект от санкций еще больше разделит и ослабит Европу", — заключил обозреватель.На этой неделе Евросоюз согласовал снижение спроса на газ предстоящей зимой на 15 процентов. Такая мера будет действовать с 1 августа этого года до 31 марта следующего. При этом участники договорились о возможности некоторых исключений. Страны сами смогут выбирать способ, как именно добиться необходимого сокращения.Некоторые члены ЕС, в том числе Польша, Греция, Кипр, Португалия, Испания и Мальта, выступали против этого решения.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Это все уже обернулось проблемами для США и Европы — привело к росту цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220730/sanktsii-1806023645.html

https://ria.ru/20220726/gaz-1805175884.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

европа, россия, москва, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии