10:47 30.07.2022 (обновлено: 11:33 30.07.2022)
В Китае рассказали, как Европа разделилась из-за России
Global Times: санкции против России разрушили единство Европы
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Заявления о политической солидарности Европы ввиду энергетического кризиса — не более чем пустая болтовня, считает обозреватель китайского издания Global Times Ся Вэньсинь.
"В ЕС 27 стран, и очевидно, они не представляют собой монолитный блок. Некоторые из членов сильно зависят от российского газа, и каждый будет действовать в соответствии со своими потребностями и интересами. Расхождения во взглядах повлияют на последовательность действий Европы в решении более масштабного энергетического кризиса", — говорится в публикации.
"Негативный эффект от санкций еще больше разделит и ослабит Европу", — заключил обозреватель.
На этой неделе Евросоюз согласовал снижение спроса на газ предстоящей зимой на 15 процентов. Такая мера будет действовать с 1 августа этого года до 31 марта следующего. При этом участники договорились о возможности некоторых исключений. Страны сами смогут выбирать способ, как именно добиться необходимого сокращения.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Это все уже обернулось проблемами для США и Европы — привело к росту цен на продукты питания и топливо.