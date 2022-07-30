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В Китае рассказали, как Европа разделилась из-за России - РИА Новости, 30.07.2022
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В Китае рассказали, как Европа разделилась из-за России
В Китае рассказали, как Европа разделилась из-за России - РИА Новости, 30.07.2022
В Китае рассказали, как Европа разделилась из-за России
Заявления о политической солидарности Европы ввиду энергетического кризиса — не более чем пустая болтовня, считает обозреватель китайского издания Global Times... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T10:47
2022-07-30T11:33
европа
россия
москва
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Заявления о политической солидарности Европы ввиду энергетического кризиса — не более чем пустая болтовня, считает обозреватель китайского издания Global Times Ся Вэньсинь.Автор не исключает возможности взаимных уступок между Москвой и Брюсселем, так как дефицит газа, по его мнению, безусловно окажет значительное влияние на европейское общество и экономику в целом."ЕС может ослабить экономические ограничения в отношении России из-за жалоб европейцев на экономический кризис и холодную зиму", — добавил журналист.Вашингтон же, полагает Ся Вэньсинь, надеется, что Европа все-таки навредит себе санкционной войной против Москвы."Негативный эффект от санкций еще больше разделит и ослабит Европу", — заключил обозреватель.На этой неделе Евросоюз согласовал снижение спроса на газ предстоящей зимой на 15 процентов. Такая мера будет действовать с 1 августа этого года до 31 марта следующего. При этом участники договорились о возможности некоторых исключений. Страны сами смогут выбирать способ, как именно добиться необходимого сокращения.Некоторые члены ЕС, в том числе Польша, Греция, Кипр, Португалия, Испания и Мальта, выступали против этого решения.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Это все уже обернулось проблемами для США и Европы — привело к росту цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220730/sanktsii-1806023645.html
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европа, россия, москва, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
10:47 30.07.2022 (обновлено: 11:33 30.07.2022)
 
В Китае рассказали, как Европа разделилась из-за России

Global Times: санкции против России разрушили единство Европы

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Заявления о политической солидарности Европы ввиду энергетического кризиса — не более чем пустая болтовня, считает обозреватель китайского издания Global Times Ся Вэньсинь.

"В ЕС 27 стран, и очевидно, они не представляют собой монолитный блок. Некоторые из членов сильно зависят от российского газа, и каждый будет действовать в соответствии со своими потребностями и интересами. Расхождения во взглядах повлияют на последовательность действий Европы в решении более масштабного энергетического кризиса", — говорится в публикации.

Автор не исключает возможности взаимных уступок между Москвой и Брюсселем, так как дефицит газа, по его мнению, безусловно окажет значительное влияние на европейское общество и экономику в целом.
"ЕС может ослабить экономические ограничения в отношении России из-за жалоб европейцев на экономический кризис и холодную зиму", — добавил журналист.
Вашингтон же, полагает Ся Вэньсинь, надеется, что Европа все-таки навредит себе санкционной войной против Москвы.
"Негативный эффект от санкций еще больше разделит и ослабит Европу", — заключил обозреватель.
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На этой неделе Евросоюз согласовал снижение спроса на газ предстоящей зимой на 15 процентов. Такая мера будет действовать с 1 августа этого года до 31 марта следующего. При этом участники договорились о возможности некоторых исключений. Страны сами смогут выбирать способ, как именно добиться необходимого сокращения.
Некоторые члены ЕС, в том числе Польша, Греция, Кипр, Португалия, Испания и Мальта, выступали против этого решения.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Это все уже обернулось проблемами для США и Европы — привело к росту цен на продукты питания и топливо.
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