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Киев объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ему части ДНР - РИА Новости, 30.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/evakuatsiya-1806114296.html
Киев объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ему части ДНР
Киев объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ему части ДНР - РИА Новости, 30.07.2022
Киев объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ему части ДНР
Киевские власти планируют до зимы эвакуировать как минимум 220 тысяч человек с временно подконтрольной части Донецкой Народной Республики, заявила вице-премьер... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T18:10
2022-07-30T23:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая область
украина
ирина верещук
владимир путин
владимир зеленский
луганская народная республика
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Киевские власти планируют до зимы эвакуировать как минимум 220 тысяч человек с временно подконтрольной части Донецкой Народной Республики, заявила вице-премьер Ирина Верещук в эфире всеукраинского телемарафона.По ее словам, местных жителей ждет холодная зима, поскольку у них нет газа и нормального электроснабжения. "Мы приняли решение создать такой штаб (штаб по эвакуации жителей. — Прим. ред.) и эвакуировать жителей Донецкой области. &lt;...&gt; Статья № 33 Кодекса о гражданской обороне населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная", — сообщила Верещук.При этом она утверждает, что принудительно никого переселять не будут.На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского также появилась информация об организации обязательной эвакуации.В конце мая "Оператор ГТС Украины" прекратил газоснабжение Донецкой и Луганской областей, как сообщается, из-за повреждения магистрального трубопровода. Ранее Украина также прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на ее нахождение под контролем российских сил (на территории ЛНР).Кроме того, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в конце июля обвинил киевский режим в попытке осуществления геноцида, лишив жителей региона газа, воды и электричества.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220730/rodina-1805808908.html
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донецкая область
украина
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в мире, донецкая область, украина, ирина верещук, владимир путин, владимир зеленский, луганская народная республика, владимир рогов, оператор гтс украины
18:10 30.07.2022 (обновлено: 23:23 30.07.2022)
 
Киев объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ему части ДНР

Вице-премьер Украины Верещук заявила об эвакуации 220 тысяч человек из ДНР до зимы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Киевские власти планируют до зимы эвакуировать как минимум 220 тысяч человек с временно подконтрольной части Донецкой Народной Республики, заявила вице-премьер Ирина Верещук в эфире всеукраинского телемарафона.
По ее словам, местных жителей ждет холодная зима, поскольку у них нет газа и нормального электроснабжения.
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"Мы приняли решение создать такой штаб (штаб по эвакуации жителей. — Прим. ред.) и эвакуировать жителей Донецкой области. <...> Статья № 33 Кодекса о гражданской обороне населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная", — сообщила Верещук.
При этом она утверждает, что принудительно никого переселять не будут.
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На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского также появилась информация об организации обязательной эвакуации.
В конце мая "Оператор ГТС Украины" прекратил газоснабжение Донецкой и Луганской областей, как сообщается, из-за повреждения магистрального трубопровода. Ранее Украина также прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на ее нахождение под контролем российских сил (на территории ЛНР).
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Кроме того, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в конце июля обвинил киевский режим в попытке осуществления геноцида, лишив жителей региона газа, воды и электричества.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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