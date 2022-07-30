https://ria.ru/20220730/energodar-1806113808.html

В Энергодаре увеличили время комендантского часа из-за провокаций ВСУ

В Энергодаре увеличили время комендантского часа из-за провокаций ВСУ - РИА Новости, 30.07.2022

В Энергодаре увеличили время комендантского часа из-за провокаций ВСУ

Власти освобожденного Энергодара сдвинули действие комендантского часа с 00.00 на 20.00 из-за увеличения огневых провокаций со стороны Киева, сообщили РИА... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T18:08

2022-07-30T18:08

2022-07-30T18:08

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 30 июл - РИА Новости. Власти освобожденного Энергодара сдвинули действие комендантского часа с 00.00 на 20.00 из-за увеличения огневых провокаций со стороны Киева, сообщили РИА Новости в военно-гражданской администрации города.Он уточнил, что действие комендантского часа вводится с 20.00 (совпадает с мск) 30 июля до 5.00 31 июля 2022 года. По данным администрации, в дальнейшем комендантский час будет действовать в прежнем режиме - с 00.00 до 5.00.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, энергодар