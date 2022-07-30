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В Энергодаре увеличили время комендантского часа из-за провокаций ВСУ - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/energodar-1806113808.html
В Энергодаре увеличили время комендантского часа из-за провокаций ВСУ
В Энергодаре увеличили время комендантского часа из-за провокаций ВСУ - РИА Новости, 30.07.2022
В Энергодаре увеличили время комендантского часа из-за провокаций ВСУ
Власти освобожденного Энергодара сдвинули действие комендантского часа с 00.00 на 20.00 из-за увеличения огневых провокаций со стороны Киева, сообщили РИА... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T18:08
2022-07-30T18:08
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 30 июл - РИА Новости. Власти освобожденного Энергодара сдвинули действие комендантского часа с 00.00 на 20.00 из-за увеличения огневых провокаций со стороны Киева, сообщили РИА Новости в военно-гражданской администрации города.Он уточнил, что действие комендантского часа вводится с 20.00 (совпадает с мск) 30 июля до 5.00 31 июля 2022 года. По данным администрации, в дальнейшем комендантский час будет действовать в прежнем режиме - с 00.00 до 5.00.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
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в мире, энергодар
18:08 30.07.2022
 
В Энергодаре увеличили время комендантского часа из-за провокаций ВСУ

Власти Энергодара увеличили время комендантского часа из-за огневых провокаций Киева

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкОкно здания около Запорожской атомной электростанции, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ
Окно здания около Запорожской атомной электростанции, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
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Окно здания около Запорожской атомной электростанции, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 30 июл - РИА Новости. Власти освобожденного Энергодара сдвинули действие комендантского часа с 00.00 на 20.00 из-за увеличения огневых провокаций со стороны Киева, сообщили РИА Новости в военно-гражданской администрации города.

"В связи с резким ростом огневых провокаций со стороны киевского режима в отношении мирного населения, главой ВГА города Энергодар принято решение об изменении времени действия комендантского часа на ближайшие сутки", - сообщил представитель ВГА города.

Он уточнил, что действие комендантского часа вводится с 20.00 (совпадает с мск) 30 июля до 5.00 31 июля 2022 года. По данным администрации, в дальнейшем комендантский час будет действовать в прежнем режиме - с 00.00 до 5.00.
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