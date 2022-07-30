https://ria.ru/20220730/dtp-1806098733.html

Число жертв ДТП с микроавтобусом с грузовиком на Ставрополье увеличилось

Число жертв ДТП с микроавтобусом с грузовиком на Ставрополье увеличилось - РИА Новости, 30.07.2022

Число жертв ДТП с микроавтобусом с грузовиком на Ставрополье увеличилось

Два человека погибли, четверо пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ставропольском крае, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T16:47

2022-07-30T16:47

2022-07-30T16:48

происшествия

кочубеевский район

ставропольский край

дтп

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НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Два человека погибли, четверо пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ставропольском крае, сообщает региональное управление ГИБДД.Ранее сообщалось, что в субботу вблизи села Казьминское Кочубеевского муниципального округа на перекрестке полевых дорог водитель микроавтобуса Ford Transit, который перевозил 15 сотрудников сельхозпредприятия, задействованных на уборке, не предоставил преимущество в движении грузовику "КамАЗ" с прицепом, и произошло столкновение. По данным ГИБДД, в аварии погиб один из пассажиров микроавтобуса, водитель и еще четыре пассажира Ford получили травмы.По информации региональной прокуратуры, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" УК РФ. Ее санкция предусматривает до семи лет лишения свободы."Прокуратура Кочубеевского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html

кочубеевский район

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кочубеевский район, ставропольский край, дтп