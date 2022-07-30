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Число жертв ДТП с микроавтобусом с грузовиком на Ставрополье увеличилось - РИА Новости, 30.07.2022
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Число жертв ДТП с микроавтобусом с грузовиком на Ставрополье увеличилось
Число жертв ДТП с микроавтобусом с грузовиком на Ставрополье увеличилось - РИА Новости, 30.07.2022
Число жертв ДТП с микроавтобусом с грузовиком на Ставрополье увеличилось
Два человека погибли, четверо пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ставропольском крае, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T16:47
2022-07-30T16:48
происшествия
кочубеевский район
ставропольский край
дтп
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НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Два человека погибли, четверо пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ставропольском крае, сообщает региональное управление ГИБДД.Ранее сообщалось, что в субботу вблизи села Казьминское Кочубеевского муниципального округа на перекрестке полевых дорог водитель микроавтобуса Ford Transit, который перевозил 15 сотрудников сельхозпредприятия, задействованных на уборке, не предоставил преимущество в движении грузовику "КамАЗ" с прицепом, и произошло столкновение. По данным ГИБДД, в аварии погиб один из пассажиров микроавтобуса, водитель и еще четыре пассажира Ford получили травмы.По информации региональной прокуратуры, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" УК РФ. Ее санкция предусматривает до семи лет лишения свободы."Прокуратура Кочубеевского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html
кочубеевский район
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происшествия, кочубеевский район, ставропольский край, дтп
16:47 30.07.2022 (обновлено: 16:48 30.07.2022)
 
Число жертв ДТП с микроавтобусом с грузовиком на Ставрополье увеличилось

Число жертв столкновения микроавтобуса с грузовиком на Ставрополье выросло до двух человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница больницы. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Два человека погибли, четверо пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ставропольском крае, сообщает региональное управление ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в субботу вблизи села Казьминское Кочубеевского муниципального округа на перекрестке полевых дорог водитель микроавтобуса Ford Transit, который перевозил 15 сотрудников сельхозпредприятия, задействованных на уборке, не предоставил преимущество в движении грузовику "КамАЗ" с прицепом, и произошло столкновение. По данным ГИБДД, в аварии погиб один из пассажиров микроавтобуса, водитель и еще четыре пассажира Ford получили травмы.
"От полученных травм в ДТП в Кочубеевском муниципальном округе скончался второй пассажир микроавтобуса Ford Transit", - говорится в сообщении.
По информации региональной прокуратуры, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" УК РФ. Ее санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.
"Прокуратура Кочубеевского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечает ведомство.
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ПроисшествияКочубеевский районСтавропольский крайДТП
 
 
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