https://ria.ru/20220730/dtp-1806016818.html

В ДТП с автобусом в Краснодарском крае погиб один человек

В ДТП с автобусом в Краснодарском крае погиб один человек - РИА Новости, 30.07.2022

В ДТП с автобусом в Краснодарском крае погиб один человек

В ДТП с автобусом в Кущевском районе Краснодарского края погиб один человек погиб, 10 пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T06:40

2022-07-30T06:40

2022-07-30T10:45

происшествия

россия

краснодарский край

кущевский район

дтп

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В ДТП с автобусом в Кущевском районе Краснодарского края погиб один человек погиб, 10 пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По информации МВД, водитель автобуса Volkswagen въехал в КАМАЗ, стоявший на обочине. В результате столкновения погибла пассажирка, в больницу для осмотра доставлены девять человек, из них трое несовершеннолетних, одному человеку помощь оказали на месте. Всего в автобусе находились 16 пассажиров."В настоящий момент на месте работают сотрудники оперативно-следственной группы. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — заключили правоохранительные органы.

https://ria.ru/20220729/dtp-1805940064.html

россия

краснодарский край

кущевский район

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происшествия, россия, краснодарский край, кущевский район, дтп