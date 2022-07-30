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В ДТП с автобусом в Краснодарском крае погиб один человек
В ДТП с автобусом в Краснодарском крае погиб один человек - РИА Новости, 30.07.2022
В ДТП с автобусом в Краснодарском крае погиб один человек
В ДТП с автобусом в Кущевском районе Краснодарского края погиб один человек погиб, 10 пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T06:40
2022-07-30T06:40
2022-07-30T10:45
происшествия
россия
краснодарский край
кущевский район
дтп
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В ДТП с автобусом в Кущевском районе Краснодарского края погиб один человек погиб, 10 пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По информации МВД, водитель автобуса Volkswagen въехал в КАМАЗ, стоявший на обочине. В результате столкновения погибла пассажирка, в больницу для осмотра доставлены девять человек, из них трое несовершеннолетних, одному человеку помощь оказали на месте. Всего в автобусе находились 16 пассажиров."В настоящий момент на месте работают сотрудники оперативно-следственной группы. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — заключили правоохранительные органы.
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происшествия, россия, краснодарский край, кущевский район, дтп
06:40 30.07.2022 (обновлено: 10:45 30.07.2022)
В ДТП с автобусом в Краснодарском крае погиб один человек
В ДТП с автобусом в Краснодарском крае погиб один человек, десять получили травмы
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В ДТП с автобусом в Кущевском районе Краснодарского края погиб один человек погиб, 10 пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"Сегодня, в 03.48, в Кущевском районе
на а/д М4 Дон 1125+200 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и 10 получили травмы", — уточнили в ведомстве.
По информации МВД, водитель автобуса Volkswagen въехал в КАМАЗ, стоявший на обочине. В результате столкновения погибла пассажирка, в больницу для осмотра доставлены девять человек, из них трое несовершеннолетних, одному человеку помощь оказали на месте. Всего в автобусе находились 16 пассажиров.
"В настоящий момент на месте работают сотрудники оперативно-следственной группы. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — заключили правоохранительные органы.