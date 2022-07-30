https://ria.ru/20220730/donetsk-1806156235.html

Военные обезвреживают мины "Лепесток", которыми ВСУ забросали центр Донецка

Военные обезвреживают мины "Лепесток", которыми ВСУ забросали центр Донецка - РИА Новости, 30.07.2022

Военные обезвреживают мины "Лепесток", которыми ВСУ забросали центр Донецка

Военные обезвреживают мины "Лепесток", которыми украинские войска забросали центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T23:58

2022-07-30T23:58

2022-07-30T23:58

специальная военная операция на украине

в мире

богдан хмельницкий

донецк (днр)

макеевка

ясиноватая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802029972_0:306:960:846_1920x0_80_0_0_e57396b51a0f93b82969cf0f68bbd837.jpg

ДОНЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Военные обезвреживают мины "Лепесток", которыми украинские войска забросали центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Украинские войска в субботу выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток". Такая мина представляет собой простейший противопехотный боеприпас минимальных размеров. Поперечник изделия не превышает 120 миллиметров, масса – всего 80 граммов. В городе уже темно, и увидеть такую мину на дороге довольно сложно.Внутри легкого пластикового корпуса – 40 граммов взрывчатого вещества. Взрыватель нажимного действия становится на боевой взвод в течение 1-10 минут после сброса. Предусмотрен самоликвидатор, срабатывающий через 1-40 часов после взвода.При стрельбе на максимальную дальность залпом из 16 снарядов 9М27К3 мины рассеиваются по эллипсу площадью до 150 гектаров. Среднее расстояние между отдельными минами не превышает 10 метров."Лепестки" обнаружены на проспектах Мира, Ватутина и Богдана Хмельницкого, переулке Орешкова, улицах Университетская, Челюскинцев, Любавина и Щорса. В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую. Жителям этих городов сейчас надо быть особенно внимательными и не выпускать одних детей на улицы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

макеевка

ясиноватая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, богдан хмельницкий, донецк (днр), макеевка, ясиноватая