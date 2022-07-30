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Военные обезвреживают мины "Лепесток", которыми ВСУ забросали центр Донецка - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/donetsk-1806156235.html
Военные обезвреживают мины "Лепесток", которыми ВСУ забросали центр Донецка
Военные обезвреживают мины "Лепесток", которыми ВСУ забросали центр Донецка - РИА Новости, 30.07.2022
Военные обезвреживают мины "Лепесток", которыми ВСУ забросали центр Донецка
Военные обезвреживают мины "Лепесток", которыми украинские войска забросали центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T23:58
2022-07-30T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
богдан хмельницкий
донецк (днр)
макеевка
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Военные обезвреживают мины "Лепесток", которыми украинские войска забросали центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Украинские войска в субботу выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток". Такая мина представляет собой простейший противопехотный боеприпас минимальных размеров. Поперечник изделия не превышает 120 миллиметров, масса – всего 80 граммов. В городе уже темно, и увидеть такую мину на дороге довольно сложно.Внутри легкого пластикового корпуса – 40 граммов взрывчатого вещества. Взрыватель нажимного действия становится на боевой взвод в течение 1-10 минут после сброса. Предусмотрен самоликвидатор, срабатывающий через 1-40 часов после взвода.При стрельбе на максимальную дальность залпом из 16 снарядов 9М27К3 мины рассеиваются по эллипсу площадью до 150 гектаров. Среднее расстояние между отдельными минами не превышает 10 метров."Лепестки" обнаружены на проспектах Мира, Ватутина и Богдана Хмельницкого, переулке Орешкова, улицах Университетская, Челюскинцев, Любавина и Щорса. В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую. Жителям этих городов сейчас надо быть особенно внимательными и не выпускать одних детей на улицы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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в мире, богдан хмельницкий, донецк (днр), макеевка, ясиноватая
23:58 30.07.2022
 
Военные обезвреживают мины "Лепесток", которыми ВСУ забросали центр Донецка

Военные обезвреживают мины "Лепесток", которыми украинские войска забросали центр Донецка

© Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкХвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ
Хвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ
© Пресс-служба ВГА Энергодара
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Хвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Военные обезвреживают мины "Лепесток", которыми украинские войска забросали центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Украинские войска в субботу выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток". Такая мина представляет собой простейший противопехотный боеприпас минимальных размеров. Поперечник изделия не превышает 120 миллиметров, масса – всего 80 граммов. В городе уже темно, и увидеть такую мину на дороге довольно сложно.
Внутри легкого пластикового корпуса – 40 граммов взрывчатого вещества. Взрыватель нажимного действия становится на боевой взвод в течение 1-10 минут после сброса. Предусмотрен самоликвидатор, срабатывающий через 1-40 часов после взвода.
При стрельбе на максимальную дальность залпом из 16 снарядов 9М27К3 мины рассеиваются по эллипсу площадью до 150 гектаров. Среднее расстояние между отдельными минами не превышает 10 метров.
"Лепестки" обнаружены на проспектах Мира, Ватутина и Богдана Хмельницкого, переулке Орешкова, улицах Университетская, Челюскинцев, Любавина и Щорса. В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.
В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую. Жителям этих городов сейчас надо быть особенно внимательными и не выпускать одних детей на улицы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБогдан ХмельницкийДонецк (ДНР)МакеевкаЯсиноватая
 
 
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