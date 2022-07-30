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В Гольмовском женщина получила ранение при обстреле украинскими войсками

В Гольмовском женщина получила ранение при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 30.07.2022

В Гольмовском женщина получила ранение при обстреле украинскими войсками

Украинские войска обстреляли горловский посёлок Гольмовский из РСЗО "Град", ранена женщина, заявил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T12:33

2022-07-30T12:33

2022-07-30T12:54

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли горловский посёлок Гольмовский из РСЗО "Град", ранена женщина, заявил мэр Горловки Иван Приходько."Укронацисты подвергли массированному обстрелу из РСЗО БМ-21 "Град" горловский посёлок Гольмовский, вследствие чего возникли возгорания по адресам: ул. Больничная, 25, ул. Загородняя, 19. Пожарные расчёты работают над ликвидацией пожаров. По ул. Больничная, 25 ранение получила мирная жительница посёлка. Скорая медицинская помощь выехала на место происшествия", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины