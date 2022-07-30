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В Гольмовском женщина получила ранение при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 30.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Гольмовском женщина получила ранение при обстреле украинскими войсками
В Гольмовском женщина получила ранение при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 30.07.2022
В Гольмовском женщина получила ранение при обстреле украинскими войсками
Украинские войска обстреляли горловский посёлок Гольмовский из РСЗО "Град", ранена женщина, заявил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T12:33
2022-07-30T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли горловский посёлок Гольмовский из РСЗО "Град", ранена женщина, заявил мэр Горловки Иван Приходько."Укронацисты подвергли массированному обстрелу из РСЗО БМ-21 "Град" горловский посёлок Гольмовский, вследствие чего возникли возгорания по адресам: ул. Больничная, 25, ул. Загородняя, 19. Пожарные расчёты работают над ликвидацией пожаров. По ул. Больничная, 25 ранение получила мирная жительница посёлка. Скорая медицинская помощь выехала на место происшествия", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
12:33 30.07.2022 (обновлено: 12:54 30.07.2022)
 
В Гольмовском женщина получила ранение при обстреле украинскими войсками

Мэр Горловки Приходько: женщина получила ранение при обстреле ВСУ Гольмовского из "Града"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли горловский посёлок Гольмовский из РСЗО "Град", ранена женщина, заявил мэр Горловки Иван Приходько.
"Укронацисты подвергли массированному обстрелу из РСЗО БМ-21 "Град" горловский посёлок Гольмовский, вследствие чего возникли возгорания по адресам: ул. Больничная, 25, ул. Загородняя, 19. Пожарные расчёты работают над ликвидацией пожаров. По ул. Больничная, 25 ранение получила мирная жительница посёлка. Скорая медицинская помощь выехала на место происшествия", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
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