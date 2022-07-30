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При обстреле ВСУ Владимировки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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При обстреле ВСУ Владимировки пострадала мирная жительница
При обстреле ВСУ Владимировки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 30.07.2022
При обстреле ВСУ Владимировки пострадала мирная жительница
Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войсками Владимировки, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T23:18
2022-07-30T23:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войсками Владимировки, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – женщины 1965 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) н.п. Владимировка (включен в зону ответственности администрации Старобешевского района)", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
23:18 30.07.2022
 
При обстреле ВСУ Владимировки пострадала мирная жительница

Представительство ДНР: при обстреле украинскими боевиками Владимировки пострадала женщина

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войсками Владимировки, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – женщины 1965 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) н.п. Владимировка (включен в зону ответственности администрации Старобешевского района)", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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