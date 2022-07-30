https://ria.ru/20220730/dnr-1806153711.html

При обстреле ВСУ Владимировки пострадала мирная жительница

При обстреле ВСУ Владимировки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 30.07.2022

При обстреле ВСУ Владимировки пострадала мирная жительница

Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войсками Владимировки, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T23:18

2022-07-30T23:18

2022-07-30T23:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войсками Владимировки, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – женщины 1965 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) н.п. Владимировка (включен в зону ответственности администрации Старобешевского района)", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк