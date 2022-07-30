https://ria.ru/20220730/dnr-1806153374.html
В ДНР при обстрелах ВСУ один человек погиб и десять получили ранения
В ДНР при обстрелах ВСУ один человек погиб и десять получили ранения - РИА Новости, 30.07.2022
В ДНР при обстрелах ВСУ один человек погиб и десять получили ранения
Один человек погиб в ДНР в результате обстрелов за субботу, еще десять человек получили ранения, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T23:14
2022-07-30T23:14
2022-07-30T23:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Один человек погиб в ДНР в результате обстрелов за субботу, еще десять человек получили ранения, сообщил штаб территориальной обороны республики."В результате сегодняшних обстрелов ВФУ в Донецкой Народной Республике погиб один человек и еще десять мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
В ДНР при обстрелах ВСУ один человек погиб и десять получили ранения
Штаб обороны ДНР: за сутки при обстрелах ВСУ один человек погиб и десять получили ранения