Украинские войска выпустили три ракеты из "Урагана" по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка из "Урагана"
© РИА Новости / Министерство обороны РФБоевая работа расчетов РСЗО "Ураган" в ходе спецоперации. Стоп-кадр видео
Боевая работа расчетов РСЗО "Ураган" в ходе спецоперации. Стоп-кадр видео
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска с 21.16 по 21.25 обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 мм и три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 21.16 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 21.25 - н.п. Карловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 3 ракеты 9М27К3 (оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток") из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.