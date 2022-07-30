https://ria.ru/20220730/dnr-1806152160.html

Украинские войска выпустили три ракеты из "Урагана" по Донецку

Украинские войска выпустили три ракеты из "Урагана" по Донецку - РИА Новости, 30.07.2022

Украинские войска выпустили три ракеты из "Урагана" по Донецку

Украинские войска с 21.16 по 21.25 обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 мм и три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган",... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T22:55

2022-07-30T22:55

2022-07-30T22:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска с 21.16 по 21.25 обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 мм и три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 21.16 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 21.25 - н.п. Карловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 3 ракеты 9М27К3 (оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток") из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика