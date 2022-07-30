https://ria.ru/20220730/dnr-1806149685.html

Украинские боевики выпустили три ракеты из "Урагана" по Донецку

Украинские боевики выпустили три ракеты из "Урагана" по Донецку - РИА Новости, 30.07.2022

Украинские боевики выпустили три ракеты из "Урагана" по Донецку

Украинские войска в 21.25 обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" с минами "Лепесток", сообщает... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T22:14

2022-07-30T22:14

2022-07-30T22:14

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска в 21.25 обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" с минами "Лепесток", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.25 - н.п. Карловка – г. Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено 3 ракеты 9М27К3 (оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток") из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), украина