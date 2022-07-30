https://ria.ru/20220730/dnr-1806147761.html
Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку - РИА Новости, 30.07.2022
Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку
Украинские войска в 21.00 выпустили пять снарядов калибром 152 мм по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T21:52
2022-07-30T21:52
2022-07-30T21:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска в 21.00 выпустили пять снарядов калибром 152 мм по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.00 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Кроме того, представительство сообщило, что в 17.45 украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 мм по населенному пункту Владимировка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина
Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Куйбышевскому району Донецка