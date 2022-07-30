https://ria.ru/20220730/dnr-1806147761.html

Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку - РИА Новости, 30.07.2022

Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку

Украинские войска в 21.00 выпустили пять снарядов калибром 152 мм по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T21:52

2022-07-30T21:52

2022-07-30T21:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска в 21.00 выпустили пять снарядов калибром 152 мм по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.00 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Кроме того, представительство сообщило, что в 17.45 украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 мм по населенному пункту Владимировка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

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Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина