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Украинские боевики обстреляли Донецк и два поселка в ДНР
Украинские боевики обстреляли Донецк и два поселка в ДНР - РИА Новости, 30.07.2022
Украинские боевики обстреляли Донецк и два поселка в ДНР
Украинские войска за семь минут обстреляли Донецк и два поселка в ДНР, выпустив 19 снарядов и мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T14:16
2022-07-30T14:16
2022-07-30T14:16
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за семь минут обстреляли Донецк и два поселка в ДНР, выпустив 19 снарядов и мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.10 - н.п. Архангельское – н.п. Новобахмутовка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 13.15 - н.п. Марьинка (западная) – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибром 120 мм; 13.17 - н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, петровский район
Украинские боевики обстреляли Донецк и два поселка в ДНР
Украинские боевики обстреляли Донецк и два поселка в ДНР, выпустив 19 снарядов и мин