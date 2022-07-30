https://ria.ru/20220730/delo-1806147981.html

СК возбудил дело после столкновения катера и баржи на Каме в Пермском крае

СК возбудил дело после столкновения катера и баржи на Каме в Пермском крае - РИА Новости, 30.07.2022

СК возбудил дело после столкновения катера и баржи на Каме в Пермском крае

Возбуждено уголовное дело после столкновения катера и баржи на реке Кама в Пермском крае, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T21:56

2022-07-30T21:56

2022-07-30T21:56

происшествия

авто

орел

березники

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после столкновения катера и баржи на реке Кама в Пермском крае, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, 30 июля на реке Кама между поселком Орел и городом Березники столкнулись пассажирский катер типа Ярославец с баржей, груженой лесом.Отмечается, что в момент столкновения на борту катера находились 25 человек. После столкновения девять человек обратились за медицинской помощью. Один пассажир госпитализирован. Детей среди пострадавших нет. Оба судна остались на плаву.Добавляется, что капитан катера К-1765 оказывал платные услуги по перевозке пассажиров, стал пересекать на небезопасном расстоянии траекторию движения сухогруза, после чего они столкнулись.Кроме того, капитан катера после случившегося с места происшествия скрылся. Однако его местонахождение было установлено. Мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что выпил алкоголь после происшествия. Что стало причиной оставления им места ЧП судовладелец ответить затруднился.Также следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, допрашивают, изучают судовую документацию, готовятся к судоводительской судебной экспертизе.

https://ria.ru/20220722/splav-1804372536.html

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березники

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, орел, березники