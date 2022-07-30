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СК возбудил дело после столкновения катера и баржи на Каме в Пермском крае - РИА Новости, 30.07.2022
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СК возбудил дело после столкновения катера и баржи на Каме в Пермском крае
СК возбудил дело после столкновения катера и баржи на Каме в Пермском крае - РИА Новости, 30.07.2022
СК возбудил дело после столкновения катера и баржи на Каме в Пермском крае
Возбуждено уголовное дело после столкновения катера и баржи на реке Кама в Пермском крае, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T21:56
2022-07-30T21:56
происшествия
авто
орел
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после столкновения катера и баржи на реке Кама в Пермском крае, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, 30 июля на реке Кама между поселком Орел и городом Березники столкнулись пассажирский катер типа Ярославец с баржей, груженой лесом.Отмечается, что в момент столкновения на борту катера находились 25 человек. После столкновения девять человек обратились за медицинской помощью. Один пассажир госпитализирован. Детей среди пострадавших нет. Оба судна остались на плаву.Добавляется, что капитан катера К-1765 оказывал платные услуги по перевозке пассажиров, стал пересекать на небезопасном расстоянии траекторию движения сухогруза, после чего они столкнулись.Кроме того, капитан катера после случившегося с места происшествия скрылся. Однако его местонахождение было установлено. Мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что выпил алкоголь после происшествия. Что стало причиной оставления им места ЧП судовладелец ответить затруднился.Также следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, допрашивают, изучают судовую документацию, готовятся к судоводительской судебной экспертизе.
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происшествия, авто, орел, березники
21:56 30.07.2022
 
СК возбудил дело после столкновения катера и баржи на Каме в Пермском крае

СК возбудил уголовное дело после столкновения катера и баржи на реке Кама в Пермском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМост через реку Каму в районе города Усолье Пермского края
Мост через реку Каму в районе города Усолье Пермского края - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мост через реку Каму в районе города Усолье Пермского края. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после столкновения катера и баржи на реке Кама в Пермском крае, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В Пермском крае ... по факту столкновения катера и сухогруза возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 30 июля на реке Кама между поселком Орел и городом Березники столкнулись пассажирский катер типа Ярославец с баржей, груженой лесом.
Отмечается, что в момент столкновения на борту катера находились 25 человек. После столкновения девять человек обратились за медицинской помощью. Один пассажир госпитализирован. Детей среди пострадавших нет. Оба судна остались на плаву.
Добавляется, что капитан катера К-1765 оказывал платные услуги по перевозке пассажиров, стал пересекать на небезопасном расстоянии траекторию движения сухогруза, после чего они столкнулись.
Кроме того, капитан катера после случившегося с места происшествия скрылся. Однако его местонахождение было установлено. Мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что выпил алкоголь после происшествия. Что стало причиной оставления им места ЧП судовладелец ответить затруднился.
Также следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, допрашивают, изучают судовую документацию, готовятся к судоводительской судебной экспертизе.
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