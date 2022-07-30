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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за столкновения катера и баржи на Каме - РИА Новости, 30.07.2022
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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за столкновения катера и баржи на Каме
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за столкновения катера и баржи на Каме - РИА Новости, 30.07.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за столкновения катера и баржи на Каме
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с происшествием на реке Кама в Пермском крае, сообщается в... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T18:46
2022-07-30T18:46
происшествия
орел
березники
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с происшествием на реке Кама в Пермском крае, сообщается в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту произошедшего сегодня ночью столкновения пассажирского катера с баржей, груженной лесом, на реке Кама между поселком Орел и городом Березники. На борту катера находились 25 человек, девять из них обратились за медицинской помощью, один пассажир госпитализирован. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.В сообщении ведомства подчеркивается, что после происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на фарватере. Капитан катера изначально скрылся с места ЧП, но позднее его местонахождение было установлено. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что выпил алкоголь после происшествия.Также ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, орел, березники, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:46 30.07.2022
 
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за столкновения катера и баржи на Каме

Председатель СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за столкновения катера и баржи на Каме

CC BY 2.0 / Bernt Rostad / Crossing the Kama riverРека Кама
Река Кама - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
CC BY 2.0 / Bernt Rostad / Crossing the Kama river
Река Кама. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с происшествием на реке Кама в Пермском крае, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с происшествием на реке Кама в Пермском крае", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту произошедшего сегодня ночью столкновения пассажирского катера с баржей, груженной лесом, на реке Кама между поселком Орел и городом Березники. На борту катера находились 25 человек, девять из них обратились за медицинской помощью, один пассажир госпитализирован. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.
В сообщении ведомства подчеркивается, что после происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на фарватере. Капитан катера изначально скрылся с места ЧП, но позднее его местонахождение было установлено. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что выпил алкоголь после происшествия.
Также ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
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ПроисшествияОрелБерезникиСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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