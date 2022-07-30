Бастрыкин поручил возбудить дело из-за столкновения катера и баржи на Каме
Председатель СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за столкновения катера и баржи на Каме
Река Кама. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с происшествием на реке Кама в Пермском крае, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с происшествием на реке Кама в Пермском крае", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту произошедшего сегодня ночью столкновения пассажирского катера с баржей, груженной лесом, на реке Кама между поселком Орел и городом Березники. На борту катера находились 25 человек, девять из них обратились за медицинской помощью, один пассажир госпитализирован. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.
В сообщении ведомства подчеркивается, что после происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на фарватере. Капитан катера изначально скрылся с места ЧП, но позднее его местонахождение было установлено. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что выпил алкоголь после происшествия.
Также ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.