https://ria.ru/20220730/delo-1806120001.html

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за столкновения катера и баржи на Каме

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за столкновения катера и баржи на Каме - РИА Новости, 30.07.2022

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за столкновения катера и баржи на Каме

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с происшествием на реке Кама в Пермском крае, сообщается в... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T18:46

2022-07-30T18:46

2022-07-30T18:46

происшествия

орел

березники

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с происшествием на реке Кама в Пермском крае, сообщается в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту произошедшего сегодня ночью столкновения пассажирского катера с баржей, груженной лесом, на реке Кама между поселком Орел и городом Березники. На борту катера находились 25 человек, девять из них обратились за медицинской помощью, один пассажир госпитализирован. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.В сообщении ведомства подчеркивается, что после происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на фарватере. Капитан катера изначально скрылся с места ЧП, но позднее его местонахождение было установлено. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что выпил алкоголь после происшествия.Также ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20220730/obstrel-1806041863.html

орел

березники

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, орел, березники, следственный комитет россии (ск рф), россия