https://ria.ru/20220730/delfiny-1806136984.html

В Японии участились случаи нападения дельфинов на людей

В Японии участились случаи нападения дельфинов на людей - РИА Новости, 30.07.2022

В Японии участились случаи нападения дельфинов на людей

На пляже в городе Фукуи в Японии участились случаи нападения дельфинов на людей, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T20:36

2022-07-30T20:36

2022-07-30T20:36

япония

в мире

дельфины

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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. На пляже в городе Фукуи в Японии участились случаи нападения дельфинов на людей, сообщил телеканал NHK.В пятницу два человека пожаловались на укусы дельфинов. Администрация города увеличила число буев, пытается использовать ультразвук для отпугивания дельфинов и просит посетителей пляжа не приближаться к ним. В пятницу из-за нападений пришлось временно закрыть пляж. В то же время администрация отмечает, что и посетители часто пытаются потрогать дельфинов или покататься на них, и настоятельно просит не приближаться к ним, а наблюдать с берега.Ранее был зафиксирован случай, когда дельфин преследовал дайвера на глубине 6 метров. Он пытался перекусить дайверское оборудование и вел себя агрессивно. Дайверу удалось спастись, когда дельфин вынырнул на поверхность для вдоха.Дельфины стали появляться у пляжа с мая этого года, а в июле стали поступать сигналы об их нападениях на людей.

https://ria.ru/20220712/akula-1802042961.html

япония

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япония, в мире, дельфины