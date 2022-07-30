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В Японии участились случаи нападения дельфинов на людей - РИА Новости, 30.07.2022
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В Японии участились случаи нападения дельфинов на людей
В Японии участились случаи нападения дельфинов на людей - РИА Новости, 30.07.2022
В Японии участились случаи нападения дельфинов на людей
На пляже в городе Фукуи в Японии участились случаи нападения дельфинов на людей, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T20:36
2022-07-30T20:36
япония
в мире
дельфины
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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. На пляже в городе Фукуи в Японии участились случаи нападения дельфинов на людей, сообщил телеканал NHK.В пятницу два человека пожаловались на укусы дельфинов. Администрация города увеличила число буев, пытается использовать ультразвук для отпугивания дельфинов и просит посетителей пляжа не приближаться к ним. В пятницу из-за нападений пришлось временно закрыть пляж. В то же время администрация отмечает, что и посетители часто пытаются потрогать дельфинов или покататься на них, и настоятельно просит не приближаться к ним, а наблюдать с берега.Ранее был зафиксирован случай, когда дельфин преследовал дайвера на глубине 6 метров. Он пытался перекусить дайверское оборудование и вел себя агрессивно. Дайверу удалось спастись, когда дельфин вынырнул на поверхность для вдоха.Дельфины стали появляться у пляжа с мая этого года, а в июле стали поступать сигналы об их нападениях на людей.
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япония, в мире, дельфины
20:36 30.07.2022
 
В Японии участились случаи нападения дельфинов на людей

NHK: в Японии на пляже в городе Фукуи участились случаи нападения дельфинов на людей

© Фото : Анастасия ПостниковаДельфин
Дельфин - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Фото : Анастасия Постникова
Дельфин. Архивное фото
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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. На пляже в городе Фукуи в Японии участились случаи нападения дельфинов на людей, сообщил телеканал NHK.
В пятницу два человека пожаловались на укусы дельфинов. Администрация города увеличила число буев, пытается использовать ультразвук для отпугивания дельфинов и просит посетителей пляжа не приближаться к ним. В пятницу из-за нападений пришлось временно закрыть пляж. В то же время администрация отмечает, что и посетители часто пытаются потрогать дельфинов или покататься на них, и настоятельно просит не приближаться к ним, а наблюдать с берега.
Ранее был зафиксирован случай, когда дельфин преследовал дайвера на глубине 6 метров. Он пытался перекусить дайверское оборудование и вел себя агрессивно. Дайверу удалось спастись, когда дельфин вынырнул на поверхность для вдоха.
Дельфины стали появляться у пляжа с мая этого года, а в июле стали поступать сигналы об их нападениях на людей.
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ЯпонияВ миредельфины
 
 
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