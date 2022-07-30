https://ria.ru/20220730/deklaratsiya-1806111147.html

В Херсонской области приняли декларацию развития о будущем вместе с Россией

В Херсонской области приняли декларацию развития о будущем вместе с Россией - РИА Новости, 30.07.2022

В Херсонской области приняли декларацию развития о будущем вместе с Россией

В Херсонской области участники форума общественности приняли политическую декларацию о будущем развитии региона под названием "Русский Херсон", передает... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T17:51

2022-07-30T17:51

2022-07-30T19:23

специальная военная операция на украине

херсонская область

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ХЕРСОН, 30 июл — РИА Новости. В Херсонской области участники форума общественности приняли политическую декларацию о будущем развитии региона под названием "Русский Херсон", передает корреспондент РИА Новости.Согласно документу, Херсонская область — это историческая часть России, а русский язык, наряду с украинским, с этого года становится официальным государственным языком. В будущем регион ожидает развитие сельского хозяйства, промышленности, науки, культуры, обновление транспортной инфраструктуры и портового хозяйства, социальной и строительной сферы. В планы также входит создание курортно-туристического кластера как части туристической отрасли юга России."Херсонщина становится частью единого мощного социального, технологического, энергетического, коммуникативно-информационного комплекса России, а народ ее — частью российского народа", — говорится в декларации.В тексте также отмечается, что будущее области тесно связано с судьбой соседних регионов, чей выход из состава Украины "с ликвидацией государства в его современном виде улучшил бы перспективы всей Новороссии, обеспечив ей коллективную безопасность".Форум общественности "Мы вместе с Россией" прошел в субботу в Херсоне. В нем приняли участие более тысячи делегатов от всех районов области.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав России.

https://ria.ru/20220728/kherson-1805577474.html

https://ria.ru/20220728/mvd-1805673482.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

херсонская область , россия, украина, в мире