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В Херсонской области приняли декларацию развития о будущем вместе с Россией - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/deklaratsiya-1806111147.html
В Херсонской области приняли декларацию развития о будущем вместе с Россией
В Херсонской области приняли декларацию развития о будущем вместе с Россией - РИА Новости, 30.07.2022
В Херсонской области приняли декларацию развития о будущем вместе с Россией
В Херсонской области участники форума общественности приняли политическую декларацию о будущем развитии региона под названием "Русский Херсон", передает... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T17:51
2022-07-30T19:23
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
украина
в мире
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ХЕРСОН, 30 июл — РИА Новости. В Херсонской области участники форума общественности приняли политическую декларацию о будущем развитии региона под названием "Русский Херсон", передает корреспондент РИА Новости.Согласно документу, Херсонская область — это историческая часть России, а русский язык, наряду с украинским, с этого года становится официальным государственным языком. В будущем регион ожидает развитие сельского хозяйства, промышленности, науки, культуры, обновление транспортной инфраструктуры и портового хозяйства, социальной и строительной сферы. В планы также входит создание курортно-туристического кластера как части туристической отрасли юга России."Херсонщина становится частью единого мощного социального, технологического, энергетического, коммуникативно-информационного комплекса России, а народ ее — частью российского народа", — говорится в декларации.В тексте также отмечается, что будущее области тесно связано с судьбой соседних регионов, чей выход из состава Украины "с ликвидацией государства в его современном виде улучшил бы перспективы всей Новороссии, обеспечив ей коллективную безопасность".Форум общественности "Мы вместе с Россией" прошел в субботу в Херсоне. В нем приняли участие более тысячи делегатов от всех районов области.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав России.
https://ria.ru/20220728/kherson-1805577474.html
https://ria.ru/20220728/mvd-1805673482.html
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херсонская область
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херсонская область , россия, украина, в мире
17:51 30.07.2022 (обновлено: 19:23 30.07.2022)
 
В Херсонской области приняли декларацию развития о будущем вместе с Россией

В Херсонской области форум общественности принял декларацию о будущем вместе с Россией

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие раздают георгиевские ленточки жителям Херсонской области
Российские военнослужащие раздают георгиевские ленточки жителям Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие раздают георгиевские ленточки жителям Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 30 июл — РИА Новости. В Херсонской области участники форума общественности приняли политическую декларацию о будущем развитии региона под названием "Русский Херсон", передает корреспондент РИА Новости.
Согласно документу, Херсонская область — это историческая часть России, а русский язык, наряду с украинским, с этого года становится официальным государственным языком.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 14:12Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области пообещали поднять уровень жизни до стандартов России
В будущем регион ожидает развитие сельского хозяйства, промышленности, науки, культуры, обновление транспортной инфраструктуры и портового хозяйства, социальной и строительной сферы. В планы также входит создание курортно-туристического кластера как части туристической отрасли юга России.
"Херсонщина становится частью единого мощного социального, технологического, энергетического, коммуникативно-информационного комплекса России, а народ ее — частью российского народа", — говорится в декларации.
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 18:01Специальная военная операция на Украине
МВД России создало управления в Херсонской и Запорожской областях
В тексте также отмечается, что будущее области тесно связано с судьбой соседних регионов, чей выход из состава Украины "с ликвидацией государства в его современном виде улучшил бы перспективы всей Новороссии, обеспечив ей коллективную безопасность".
Форум общественности "Мы вместе с Россией" прошел в субботу в Херсоне. В нем приняли участие более тысячи делегатов от всех районов области.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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