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США могут столкнуться с дефицитом говядины из-за снижения поголовья скота - РИА Новости, 30.07.2022
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США могут столкнуться с дефицитом говядины из-за снижения поголовья скота
США могут столкнуться с дефицитом говядины из-за снижения поголовья скота - РИА Новости, 30.07.2022
США могут столкнуться с дефицитом говядины из-за снижения поголовья скота
США могут столкнуться с дефицитом говядины и ростом цен на мясо из-за сокращения американскими фермерами поголовья крупного рогатого скота, сообщает в субботу... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T19:43
2022-07-30T19:43
экономика
сша
мясо
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. США могут столкнуться с дефицитом говядины и ростом цен на мясо из-за сокращения американскими фермерами поголовья крупного рогатого скота, сообщает в субботу телеканал Fox News.Основными причинами сокращения фермеры называют засуху, нехватку сена и рост затрат на содержание животных, включая корма, которые по оценкам участников рынка, подорожали на 50% к прошлому году.Кроме того, по словам главы Национальной ассоциации скотоводов США Колина Вудалла, если раньше стада животных можно было вывозить в регионы с меньшим уровнем засухи и наличием пастбищ и сена, то теперь проблема стала повсеместным для страны явлением."Нет места, куда можно отправиться, потому что все сталкиваются со сложностями поиска фуража, необходимого для кормления животных", - отметил Вудалл в интервью телеканалу."Мы ожидаем, что цены (на мясо) продолжат идти вверх, но все должны помнить, что это не фермеры их устанавливают", - добавил он.По оценкам главы ассоциации, издержки на разведение и содержание животных в США значительно выросли, включая стоимость топлива для транспортных средств и удобрений для выращивания кормов.Расчеты минсельхоза США показывают, что фермы уже снизили поголовье рогатого скота по сравнению с предыдущим годом. Общая численность животных в июле составила 98,8 миллиона голов, что на 2% ниже сопоставимого показателя в июле 2021 года.При этом, как указывают фермеры, под сокращение поголовья попадают также пригодные для разведения животные, что негативно повлияет на наличие говядины в США в будущем и одновременный рост потребительских цен, который в июне составил 9,7% в годовом выражении.
https://ria.ru/20220727/krizis-1805220941.html
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экономика, сша, мясо
19:43 30.07.2022
 
США могут столкнуться с дефицитом говядины из-за снижения поголовья скота

Fox News: США могут столкнуться с дефицитом говядины и ростом цен на мясо

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкЖивотноводческий комплекс по откорму крупного рогатого скота
Животноводческий комплекс по откорму крупного рогатого скота - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Животноводческий комплекс по откорму крупного рогатого скота. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. США могут столкнуться с дефицитом говядины и ростом цен на мясо из-за сокращения американскими фермерами поголовья крупного рогатого скота, сообщает в субботу телеканал Fox News.
Основными причинами сокращения фермеры называют засуху, нехватку сена и рост затрат на содержание животных, включая корма, которые по оценкам участников рынка, подорожали на 50% к прошлому году.
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Кроме того, по словам главы Национальной ассоциации скотоводов США Колина Вудалла, если раньше стада животных можно было вывозить в регионы с меньшим уровнем засухи и наличием пастбищ и сена, то теперь проблема стала повсеместным для страны явлением.
"Нет места, куда можно отправиться, потому что все сталкиваются со сложностями поиска фуража, необходимого для кормления животных", - отметил Вудалл в интервью телеканалу.
"Мы ожидаем, что цены (на мясо) продолжат идти вверх, но все должны помнить, что это не фермеры их устанавливают", - добавил он.
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По оценкам главы ассоциации, издержки на разведение и содержание животных в США значительно выросли, включая стоимость топлива для транспортных средств и удобрений для выращивания кормов.
Расчеты минсельхоза США показывают, что фермы уже снизили поголовье рогатого скота по сравнению с предыдущим годом. Общая численность животных в июле составила 98,8 миллиона голов, что на 2% ниже сопоставимого показателя в июле 2021 года.
При этом, как указывают фермеры, под сокращение поголовья попадают также пригодные для разведения животные, что негативно повлияет на наличие говядины в США в будущем и одновременный рост потребительских цен, который в июне составил 9,7% в годовом выражении.
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