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Уровень воды в реке Чита начал снижаться - РИА Новости, 30.07.2022
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Уровень воды в реке Чита начал снижаться
Уровень воды в реке Чита начал снижаться - РИА Новости, 30.07.2022
Уровень воды в реке Чита начал снижаться
На реке Чита в Забайкалье прошел пик паводка, сообщил заместитель начальника забайкальского Гидрометцентра Иван Коренев. РИА Новости, 30.07.2022
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происшествия
чита
забайкальский край
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ЧИТА, 30 июл — РИА Новости. На реке Чита в Забайкалье прошел пик паводка, сообщил заместитель начальника забайкальского Гидрометцентра Иван Коренев.В ближайшие сутки, по словам специалиста, спад составит 30-50 сантиметров.В последние два дня из-за сильных дождей вышла из берегов река Чита — накануне уровень воды поднимался со скоростью 20 сантиметров в час. В столице Забайкалья ввели режим чрезвычайной ситуации, маломобильных граждан эвакуировали. Всего из-за паводка в Чите подтоплены более тысячи участков и порядка 600 жилых домов и дач. Кроме того, отмечается повышение уровня воды в реке Ингода в поселке Атамановка, но там до критического уровня остается еще более двух метров.
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Затопления из-за высокого уровня воды в реках Забайкалья
Уровень реки в Чите поднялся до автомобильного моста по улице Комсомольской, движение ограничено. Парк «Бурушка» на берегу реки Чита затопило полностью, лошадей эвакуировали. Рядом пешеходный мост, с ним всё в порядке
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происшествия, чита, видео, забайкальский край
Уровень воды в реке Чита начал снижаться
ЧИТА, 30 июл — РИА Новости. На реке Чита в Забайкалье прошел пик паводка, сообщил заместитель начальника забайкальского Гидрометцентра Иван Коренев.
2022-07-30T08:16
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08:16 30.07.2022 (обновлено: 09:18 30.07.2022)
 
Уровень воды в реке Чита начал снижаться

Замглавы Гидрометцентра Коренев: уровень воды в реке Чита начал падать, пик паводка прошел

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМост на улице Комсомольская в Чите через реку Читинка
Мост на улице Комсомольская в Чите через реку Читинка - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Мост на улице Комсомольская в Чите через реку Читинка
Читать ria.ru в
ЧИТА, 30 июл — РИА Новости. На реке Чита в Забайкалье прошел пик паводка, сообщил заместитель начальника забайкальского Гидрометцентра Иван Коренев.
"На пике уровень воды составил 359 сантиметров, сейчас уровень воды упал на 18 сантиметров, продолжается интенсивный спад", — приводятся слова Коренева в Telegram-канале регионального правительства.
В ближайшие сутки, по словам специалиста, спад составит 30-50 сантиметров.
В последние два дня из-за сильных дождей вышла из берегов река Чита — накануне уровень воды поднимался со скоростью 20 сантиметров в час. В столице Забайкалья ввели режим чрезвычайной ситуации, маломобильных граждан эвакуировали. Всего из-за паводка в Чите подтоплены более тысячи участков и порядка 600 жилых домов и дач.
Кроме того, отмечается повышение уровня воды в реке Ингода в поселке Атамановка, но там до критического уровня остается еще более двух метров.
 
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