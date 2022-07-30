08:16 30.07.2022 (обновлено: 09:18 30.07.2022)
Уровень воды в реке Чита начал снижаться
Замглавы Гидрометцентра Коренев: уровень воды в реке Чита начал падать, пик паводка прошел
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМост на улице Комсомольская в Чите через реку Читинка
Мост на улице Комсомольская в Чите через реку Читинка
ЧИТА, 30 июл — РИА Новости. На реке Чита в Забайкалье прошел пик паводка, сообщил заместитель начальника забайкальского Гидрометцентра Иван Коренев.
"На пике уровень воды составил 359 сантиметров, сейчас уровень воды упал на 18 сантиметров, продолжается интенсивный спад", — приводятся слова Коренева в Telegram-канале регионального правительства.
В ближайшие сутки, по словам специалиста, спад составит 30-50 сантиметров.
В последние два дня из-за сильных дождей вышла из берегов река Чита — накануне уровень воды поднимался со скоростью 20 сантиметров в час. В столице Забайкалья ввели режим чрезвычайной ситуации, маломобильных граждан эвакуировали. Всего из-за паводка в Чите подтоплены более тысячи участков и порядка 600 жилых домов и дач.
Кроме того, отмечается повышение уровня воды в реке Ингода в поселке Атамановка, но там до критического уровня остается еще более двух метров.