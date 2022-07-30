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Уровень воды в реке Чита начал снижаться

Уровень воды в реке Чита начал снижаться - РИА Новости, 30.07.2022

Уровень воды в реке Чита начал снижаться

На реке Чита в Забайкалье прошел пик паводка, сообщил заместитель начальника забайкальского Гидрометцентра Иван Коренев. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T08:16

2022-07-30T08:16

2022-07-30T09:18

происшествия

чита

забайкальский край

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ЧИТА, 30 июл — РИА Новости. На реке Чита в Забайкалье прошел пик паводка, сообщил заместитель начальника забайкальского Гидрометцентра Иван Коренев.В ближайшие сутки, по словам специалиста, спад составит 30-50 сантиметров.В последние два дня из-за сильных дождей вышла из берегов река Чита — накануне уровень воды поднимался со скоростью 20 сантиметров в час. В столице Забайкалья ввели режим чрезвычайной ситуации, маломобильных граждан эвакуировали. Всего из-за паводка в Чите подтоплены более тысячи участков и порядка 600 жилых домов и дач. Кроме того, отмечается повышение уровня воды в реке Ингода в поселке Атамановка, но там до критического уровня остается еще более двух метров.

чита

забайкальский край

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Затопления из-за высокого уровня воды в реках Забайкалья Уровень реки в Чите поднялся до автомобильного моста по улице Комсомольской, движение ограничено. Парк «Бурушка» на берегу реки Чита затопило полностью, лошадей эвакуировали. Рядом пешеходный мост, с ним всё в порядке 2022-07-30T08:16 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чита, видео, забайкальский край