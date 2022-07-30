Рейтинг@Mail.ru
Мурманский губернатор заявил, что в России не станут терпеть русофобию - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220730/chibis-1806125329.html
Мурманский губернатор заявил, что в России не станут терпеть русофобию
Мурманский губернатор заявил, что в России не станут терпеть русофобию - РИА Новости, 30.07.2022
Мурманский губернатор заявил, что в России не станут терпеть русофобию
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, комментируя инцидент с поведением сотрудницы норвежского консульства в Мурманске, заявил, что русофобию в России... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T19:18
2022-07-30T19:18
мария захарова
россия
мурманск
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155540/92/1555409266_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_28300e37c94d4d446e8de2d27e39c892.jpg
МУРМАНСК, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, комментируя инцидент с поведением сотрудницы норвежского консульства в Мурманске, заявил, что русофобию в России никто не потерпит.В субботу в интернете была опубликована видеозапись из одного из российских отелей, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричала на сотрудника гостиницы, используя нецензурные слова, и заявила, что ненавидит русских.Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в настоящий момент МИД России прорабатывает вариант реакции на поведение сотрудницы консульства Норвегии, считает ее высказывания возмутительным актом ненависти. Норвежский МИД позднее выразил сожаление в связи с инцидентом.
https://radiosputnik.ria.ru/20220730/inditsent-1806051699.html
россия
мурманск
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155540/92/1555409266_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b88de31982a553c2662441f64c9a7d45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария захарова, россия, мурманск, норвегия
19:18 30.07.2022
 
Мурманский губернатор заявил, что в России не станут терпеть русофобию

Губернатор Мурманской области Чибис заявил, что в России не станут терпеть русофобию

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, комментируя инцидент с поведением сотрудницы норвежского консульства в Мурманске, заявил, что русофобию в России никто не потерпит.
"Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России", - прокомментировал Чибис в своем Telegram-канале видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксировано некрасивое поведение сотрудницы норвежского консульства.
В субботу в интернете была опубликована видеозапись из одного из российских отелей, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричала на сотрудника гостиницы, используя нецензурные слова, и заявила, что ненавидит русских.
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в настоящий момент МИД России прорабатывает вариант реакции на поведение сотрудницы консульства Норвегии, считает ее высказывания возмутительным актом ненависти. Норвежский МИД позднее выразил сожаление в связи с инцидентом.
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
Вчера, 14:10В России
МИД РФ отреагировал на инцидент с норвежским дипломатом в Мурманске
 
Мария ЗахароваРоссияМурманскНорвегия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала