Мурманский губернатор заявил, что в России не станут терпеть русофобию
Губернатор Мурманской области Чибис заявил, что в России не станут терпеть русофобию
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, комментируя инцидент с поведением сотрудницы норвежского консульства в Мурманске, заявил, что русофобию в России никто не потерпит.
"Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России", - прокомментировал Чибис в своем Telegram-канале видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксировано некрасивое поведение сотрудницы норвежского консульства.
В субботу в интернете была опубликована видеозапись из одного из российских отелей, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричала на сотрудника гостиницы, используя нецензурные слова, и заявила, что ненавидит русских.
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в настоящий момент МИД России прорабатывает вариант реакции на поведение сотрудницы консульства Норвегии, считает ее высказывания возмутительным актом ненависти. Норвежский МИД позднее выразил сожаление в связи с инцидентом.