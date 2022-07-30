https://ria.ru/20220730/chibis-1806125329.html

Мурманский губернатор заявил, что в России не станут терпеть русофобию

Мурманский губернатор заявил, что в России не станут терпеть русофобию - РИА Новости, 30.07.2022

Мурманский губернатор заявил, что в России не станут терпеть русофобию

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, комментируя инцидент с поведением сотрудницы норвежского консульства в Мурманске, заявил, что русофобию в России... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T19:18

2022-07-30T19:18

2022-07-30T19:18

мария захарова

россия

мурманск

норвегия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155540/92/1555409266_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_28300e37c94d4d446e8de2d27e39c892.jpg

МУРМАНСК, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, комментируя инцидент с поведением сотрудницы норвежского консульства в Мурманске, заявил, что русофобию в России никто не потерпит.В субботу в интернете была опубликована видеозапись из одного из российских отелей, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричала на сотрудника гостиницы, используя нецензурные слова, и заявила, что ненавидит русских.Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в настоящий момент МИД России прорабатывает вариант реакции на поведение сотрудницы консульства Норвегии, считает ее высказывания возмутительным актом ненависти. Норвежский МИД позднее выразил сожаление в связи с инцидентом.

https://radiosputnik.ria.ru/20220730/inditsent-1806051699.html

россия

мурманск

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

мария захарова, россия, мурманск, норвегия