https://ria.ru/20220730/bucha-1806030822.html

Французский волонтер рассказал, как стал свидетелем инсценировок в Буче

Французский волонтер рассказал, как стал свидетелем инсценировок в Буче - РИА Новости, 30.07.2022

Французский волонтер рассказал, как стал свидетелем инсценировок в Буче

Волонтер, бывший французский военный, писатель Адриан Боке (Adrien Boquet), побывавший на Украине, рассказал РИА Новости, что стал свидетелем инсценировки в... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T10:17

2022-07-30T10:17

2022-07-30T10:17

специальная военная операция на украине

в мире

буча

россия

украина

вооруженные силы украины

батальон "азов"

донбасс

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Волонтер, бывший французский военный, писатель Адриан Боке (Adrien Boquet), побывавший на Украине, рассказал РИА Новости, что стал свидетелем инсценировки в украинской Буче.Боке дважды побывал на Украине в апреле с волонтерской миссией по доставке гуманитарной помощи, медицинского оборудования и лекарственных препаратов.Он был на западе Украины, на польско-украинской границе и в киевском пригороде Буче, где стал свидетелем пыток и убийств российских военнопленных, а также видел, как украинские военные готовили инсценировку массовых убийств мирного населения."Когда я говорю об убийствах и пытках, речь идет об убийстве и пытках российских военных. В первую очередь казнили офицеров. Я слышал крики, когда "азовцы" (против боевиков нацбатальона "Азов" в России возбуждены уголовные дела - ред.) спрашивали, кто здесь офицер. Как только звучал ответ, тут же производился выстрел в голову этому человеку… Самое страшное, что я не видел никакого человеческого отношения, не было никаких эмоций, потому что на моих глазах людей казнили, людям доставляли боль, людей расстреливали, стреляли в конечности, в головы", - сказал Боке.Как ранее заявили в МИД РФ, обращения Москвы в связи с пытками российских военнопленных до сих пор остаются без реакции со стороны международных организаций. А СК проводит проверку по фактам пыток российских военных, возвращенных из украинского плена.По словам Боке, он стал свидетелем пыток и убийств российских военнопленных на севере Бучи в одном из ангаров в первых числах апреля, то есть к тому моменту, когда украинские военные уже несколько дней как вернули контроль над городом.Как рассказал Боке, он часто общался с украинскими военными и боевиками "Азова", которые произвели на него впечатление бесчеловечным отношением к русским, евреям и представителям других рас."Мне приходилось много притворяться, чтобы не показывать свое мнение и свои эмоции и в первую очередь не показать свое несогласие с их мнением. Несогласие с их нацистской идеологией, особенно, когда они высказывали свое отношение к евреям и людям с темным цветом кожи, потому что это были очень жестокие заявления. И в первую очередь я говорю о ненависти к русским, потому что они... называют вас "русскими псами". И для всех этих военных, для военнослужащих из батальона "Азов" главная задача, как они всегда мне говорили, - это пытать и убивать "русских псов". Меня как бывшего военного это удивило. Потому что во всем прослеживалось, что их основная цель - это пытать и убивать "русских псов", при этом они даже не говорили об освобождении своего населения", - рассказал Боке.В начале апреля, продолжает Боке, он стал свидетелем готовящейся провокации с целью обвинить российских военных в массовых убийствах мирного населения."Когда мы въехали в Бучу на автомобиле, я находился на пассажирском сиденье. И когда мы проезжали по городу, я видел на обочинах улиц тела людей, и при этом у меня на глазах из грузовиков доставали тела людей, которые выкладывали рядом с лежащими на земле телами, чтобы придать эффект массовости гибели людей", - сказал он."При этом неподалеку находились журналисты, и как только образовывалась какая-то группа тел, сразу подходили журналисты и начинали это снимать. Один из волонтеров, который был на этом месте накануне, подчеркиваю, что это не я видел, а мне это рассказал один из волонтеров. Он рассказал мне, что видел накануне, как в Бучу приезжали грузовики–рефрижераторы из других городов Украины, из которых выгружали тела людей и выкладывали рядами. Из этого я понял, что происходят инсценировки и массовки", - пояснил Боке.По словам Боке, на население и на волонтеров оказывалось давление, были угрозы тюремным заключением, физической расправой со стороны представителей украинских вооруженных формирований с тем, чтобы избежать огласки совершаемых ими преступлений."Мы раздавали лекарства, в том числе содержащие наркотические вещества, обезболивающие, содержащие морфий. Нам открытым текстом говорили: если с нами не поделитесь, вы не проедете куда вам надо. Я отчетливо помню, что мы должны были доставить эти обезболивающие препараты в детскую больницу и нам сказали, что если мы не поделимся, то мы туда не доедем. Более того, когда мы оказались неподалеку от Бучи, нас сопровождала военная охрана, это были "азовцы". Они проводили нас в один ангаров и сказали подготовить отдельную коробку с содержащими морфий препаратами, чтобы мы могли ехать дальше", - рассказал Боке.Он добавил, что им запрещали делать фото- и видеосъемку. "Нас предупреждали, что иначе нас ждет заключение сроком 10 лет или более тяжелые последствия. Этот запрет распространялся и на местное население. Это давление оказывалось военными, в первую очередь "азовцами". Европа на сегодняшний день не понимает, насколько население Украины испытывает сильное давление", - добавил он.По словам волонтера, после того как он стал рассказывать о преступлениях, совершаемых вооруженными формированиями киевского режима, свидетелем которых он стал, ему стали поступать угрозы физической расправы."С самого начала, как только я стал рассказывать все это, я стал получать угрозы в свой адрес. И более того из автомата "Калашников" расстреляли мой почтовый ящик, расположенный возле моего дома", - сказал Боке.Он опасается, что власти Франции будут преследовать его за сделанные им заявления. "Конечно, я боюсь этого, я боюсь, что против меня будут сфабрикованы какие-то вещи для того, чтобы заставить меня замолчать или запихнуть в тюрьму", - сказал Боке.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

https://ria.ru/20220411/provokatsiya-1782818171.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, буча, россия, украина, вооруженные силы украины, батальон "азов", донбасс, франция