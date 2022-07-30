https://ria.ru/20220730/blinken-1806041358.html

СМИ: Блинкен сопротивляется призывам признать Россию "спонсором терроризма"

СМИ: Блинкен сопротивляется призывам признать Россию "спонсором терроризма" - РИА Новости, 30.07.2022

СМИ: Блинкен сопротивляется призывам признать Россию "спонсором терроризма"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сопротивляется настоятельным призывам конгресса признать Россию "государством —спонсором терроризма", пишет газета... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T12:12

2022-07-30T12:12

2022-07-30T14:25

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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сопротивляется настоятельным призывам конгресса признать Россию "государством —спонсором терроризма", пишет газета New York Times.По данным издания, глава Госдепа в течение нескольких недель подвергается давлению по этому вопросу. "Но несмотря на эмоциональную привлекательность (данного термина. — Прим. ред.), Блинкен сопротивляется шагу, который может вынудить его ввести санкции против союзников США, ведущих бизнес с Россией", — говорится в публикации.На этой неделе сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию "государством — спонсором терроризма" из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. С таким же призывом ранее к Вашингтону обращался и официальный Киев.Блинкен, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты проверят действия России на Украине на соответствие установленным критериям. При этом он признал, что внесение Москвы в список "спонсоров терроризма" мало что изменит для нее в практическом плане. Тем не менее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила, что конгресс сам внесет Россию в указанный список, если этого не сделает Госдепартамент.Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле крайне негативно оценивают возможные последствия этого шага для отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва считает подобные заявления Вашингтона пропагандистским ходом, но ответит в случае необходимости.

https://ria.ru/20220725/kitay-1804730017.html

https://ria.ru/20220729/bayden-1806007414.html

https://ria.ru/20220722/ssha-1804121969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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