https://ria.ru/20220730/benzin-1806124204.html

В Венгрии сокращают программу льготных цен на бензин

В Венгрии сокращают программу льготных цен на бензин - РИА Новости, 30.07.2022

В Венгрии сокращают программу льготных цен на бензин

Венгрия сокращает программу льготных цен на бензин, с 30 июля заправляться по сниженной цене смогут только частные автомобили, сельхозтехника и такси с... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T19:15

2022-07-30T19:15

2022-07-30T19:15

авто

венгрия

еврокомиссия

бензин

льготы

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БУДАПЕШТ, 30 июл - РИА Новости. Венгрия сокращает программу льготных цен на бензин, с 30 июля заправляться по сниженной цене смогут только частные автомобили, сельхозтехника и такси с венгерскими регистрационными номерами, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.В ноябре 2021 года Гуйяш объявил, что правительство заморозит цены на бензин и дизельное топливо на три месяца с 15 ноября и установит их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже правительство продлило эту меру. С 27 мая заправляться бензином по льготной цене разрешили только автомобилям с регистрационными знаками Венгрии, что вызвало обвинения в дискриминации со стороны Еврокомиссии."Правительство решило, что льготная цена на бензин в 480 форинтов сохранится для частных автомобилей, для сельхозтехники, тракторов и такси... Рыночную цену надо будет платить за транспортные средства более 7,5 тонн и транспортные средства, эксплуатируемые не частными лицами, т. е. служебные автомобили... Те, кто не смогут доказать свое право на льготную заправку, будут платить по рыночной цене", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.По его словам, это решение связано с тем, что венгерская нефтегазовая компания MOL на неопределенный срок остановила НПЗ в Сазхаломбате на техническое обслуживание, которое ранее уже откладывалось.

https://ria.ru/20220718/benzin-1803104429.html

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авто, венгрия, еврокомиссия, бензин, льготы