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В Венгрии сокращают программу льготных цен на бензин - РИА Новости, 30.07.2022
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В Венгрии сокращают программу льготных цен на бензин
В Венгрии сокращают программу льготных цен на бензин - РИА Новости, 30.07.2022
В Венгрии сокращают программу льготных цен на бензин
Венгрия сокращает программу льготных цен на бензин, с 30 июля заправляться по сниженной цене смогут только частные автомобили, сельхозтехника и такси с... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T19:15
2022-07-30T19:15
авто
венгрия
еврокомиссия
бензин
льготы
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БУДАПЕШТ, 30 июл - РИА Новости. Венгрия сокращает программу льготных цен на бензин, с 30 июля заправляться по сниженной цене смогут только частные автомобили, сельхозтехника и такси с венгерскими регистрационными номерами, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.В ноябре 2021 года Гуйяш объявил, что правительство заморозит цены на бензин и дизельное топливо на три месяца с 15 ноября и установит их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже правительство продлило эту меру. С 27 мая заправляться бензином по льготной цене разрешили только автомобилям с регистрационными знаками Венгрии, что вызвало обвинения в дискриминации со стороны Еврокомиссии."Правительство решило, что льготная цена на бензин в 480 форинтов сохранится для частных автомобилей, для сельхозтехники, тракторов и такси... Рыночную цену надо будет платить за транспортные средства более 7,5 тонн и транспортные средства, эксплуатируемые не частными лицами, т. е. служебные автомобили... Те, кто не смогут доказать свое право на льготную заправку, будут платить по рыночной цене", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.По его словам, это решение связано с тем, что венгерская нефтегазовая компания MOL на неопределенный срок остановила НПЗ в Сазхаломбате на техническое обслуживание, которое ранее уже откладывалось.
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авто, венгрия, еврокомиссия, бензин, льготы
19:15 30.07.2022
 
В Венгрии сокращают программу льготных цен на бензин

В Венгрии ограничивают категории автомобилей, имеющих право на льготную цену на бензин

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота АЗС
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БУДАПЕШТ, 30 июл - РИА Новости. Венгрия сокращает программу льготных цен на бензин, с 30 июля заправляться по сниженной цене смогут только частные автомобили, сельхозтехника и такси с венгерскими регистрационными номерами, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
В ноябре 2021 года Гуйяш объявил, что правительство заморозит цены на бензин и дизельное топливо на три месяца с 15 ноября и установит их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже правительство продлило эту меру. С 27 мая заправляться бензином по льготной цене разрешили только автомобилям с регистрационными знаками Венгрии, что вызвало обвинения в дискриминации со стороны Еврокомиссии.
"Правительство решило, что льготная цена на бензин в 480 форинтов сохранится для частных автомобилей, для сельхозтехники, тракторов и такси... Рыночную цену надо будет платить за транспортные средства более 7,5 тонн и транспортные средства, эксплуатируемые не частными лицами, т. е. служебные автомобили... Те, кто не смогут доказать свое право на льготную заправку, будут платить по рыночной цене", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
По его словам, это решение связано с тем, что венгерская нефтегазовая компания MOL на неопределенный срок остановила НПЗ в Сазхаломбате на техническое обслуживание, которое ранее уже откладывалось.
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
18 июля, 00:00Инфографика
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
 
АвтоВенгрияЕврокомиссияБензинЛьготы
 
 
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