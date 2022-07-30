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Сдавший положительный тест на COVID-19 Байден записал видеообращение - РИА Новости, 30.07.2022
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Сдавший положительный тест на COVID-19 Байден записал видеообращение
Сдавший положительный тест на COVID-19 Байден записал видеообращение - РИА Новости, 30.07.2022
Сдавший положительный тест на COVID-19 Байден записал видеообращение
Сдавший повторно положительный текст на коронавирус президент США Джо Байден записал видеообращение, в котором заявил, что чувствует себя хорошо и продолжит... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T23:44
2022-07-30T23:56
коронавирус covid-19
в мире
вашингтон (штат)
ближний восток
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ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Сдавший повторно положительный текст на коронавирус президент США Джо Байден записал видеообращение, в котором заявил, что чувствует себя хорошо и продолжит работать на самоизоляции в ближайшие несколько дней.В субботу Байден снова получил положительный тест на коронавирус, о чем написал его врач Кевин О'Коннор в официальном письме, отметив, что это свидетельствует о "восстановившемся" положительном статусе президента. По словам врача, у Байдена не наблюдается симптомов болезни и он продолжает чувствовать себя "достаточно хорошо", но вновь переходит на процедуры жесткой изоляции.Коронавирус первоначально был диагностирован у Байдена на прошлой неделе, о диагнозе было объявлено в четверг, 21 июля, за несколько дней до этого в воскресенье, 17 июля, Байден вернулся в Вашингтон из поездки на Ближний Восток. Белый дом подчеркивал, что благодаря вакцинации Байден перенес болезнь легко и продолжал работать, находясь на карантине.
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коронавирус covid-19, в мире, вашингтон (штат), ближний восток
23:44 30.07.2022 (обновлено: 23:56 30.07.2022)
 
Сдавший положительный тест на COVID-19 Байден записал видеообращение

Сдавший положительный тест на COVID-19 Байден записал видеообращение о своем самочувствии

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Сдавший повторно положительный текст на коронавирус президент США Джо Байден записал видеообращение, в котором заявил, что чувствует себя хорошо и продолжит работать на самоизоляции в ближайшие несколько дней.
"Всем привет, на связи Джо Байден. Сегодня утром я сдал положительный текст на коронавирус. Намерен работать из дома ближайшие несколько дней. Я чувствую себя хорошо, и все в порядке. Однако Командору (кличка одной из собак Байдена - ред.) и мне предстоит немного поработать", - сказал Байден, указав с улыбкой на расположившегося возле него пса. Видеообращение размещено в официальном аккаунте главы государства в Twitter.
В субботу Байден снова получил положительный тест на коронавирус, о чем написал его врач Кевин О'Коннор в официальном письме, отметив, что это свидетельствует о "восстановившемся" положительном статусе президента. По словам врача, у Байдена не наблюдается симптомов болезни и он продолжает чувствовать себя "достаточно хорошо", но вновь переходит на процедуры жесткой изоляции.
Коронавирус первоначально был диагностирован у Байдена на прошлой неделе, о диагнозе было объявлено в четверг, 21 июля, за несколько дней до этого в воскресенье, 17 июля, Байден вернулся в Вашингтон из поездки на Ближний Восток. Белый дом подчеркивал, что благодаря вакцинации Байден перенес болезнь легко и продолжал работать, находясь на карантине.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
22:59
Байден отменил поездки из-за положительного теста на коронавирус
 
Коронавирус COVID-19В миреВашингтон (штат)Ближний Восток
 
 
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