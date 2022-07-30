https://ria.ru/20220730/bayden-1806155822.html

Сдавший положительный тест на COVID-19 Байден записал видеообращение

Сдавший положительный тест на COVID-19 Байден записал видеообращение - РИА Новости, 30.07.2022

Сдавший положительный тест на COVID-19 Байден записал видеообращение

Сдавший повторно положительный текст на коронавирус президент США Джо Байден записал видеообращение, в котором заявил, что чувствует себя хорошо и продолжит... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T23:44

2022-07-30T23:44

2022-07-30T23:56

коронавирус covid-19

в мире

вашингтон (штат)

ближний восток

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ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Сдавший повторно положительный текст на коронавирус президент США Джо Байден записал видеообращение, в котором заявил, что чувствует себя хорошо и продолжит работать на самоизоляции в ближайшие несколько дней.В субботу Байден снова получил положительный тест на коронавирус, о чем написал его врач Кевин О'Коннор в официальном письме, отметив, что это свидетельствует о "восстановившемся" положительном статусе президента. По словам врача, у Байдена не наблюдается симптомов болезни и он продолжает чувствовать себя "достаточно хорошо", но вновь переходит на процедуры жесткой изоляции.Коронавирус первоначально был диагностирован у Байдена на прошлой неделе, о диагнозе было объявлено в четверг, 21 июля, за несколько дней до этого в воскресенье, 17 июля, Байден вернулся в Вашингтон из поездки на Ближний Восток. Белый дом подчеркивал, что благодаря вакцинации Байден перенес болезнь легко и продолжал работать, находясь на карантине.

https://ria.ru/20220730/bayden-1806152311.html

вашингтон (штат)

ближний восток

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Евгения Нефедова

коронавирус covid-19, в мире, вашингтон (штат), ближний восток