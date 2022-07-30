https://ria.ru/20220730/bayden-1806152311.html

Байден отменил поездки из-за положительного теста на коронавирус

Байден отменил поездки из-за положительного теста на коронавирус - РИА Новости, 30.07.2022

Байден отменил поездки из-за положительного теста на коронавирус

Администрация президента США Джо Байдена отменяет его ближайшие запланированные поездки после положительного теста на COVID в субботу, об этом говорится в... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T22:59

2022-07-30T22:59

2022-07-30T22:59

в мире

вашингтон (штат)

ближний восток

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отменяет его ближайшие запланированные поездки после положительного теста на COVID в субботу, об этом говорится в сообщении Белого дома, которое цитируют корреспонденты президентского пула.В субботу Байден снова получил положительный тест на коронавирус, о чем написал его врач Кевин О'Коннор в официальном письме, отметив, что это свидетельствует о "восстановившемся" положительном статусе президента. По словам врача, у Байдена не наблюдается симптомов болезни, и он продолжает чувствовать себя "достаточно хорошо", но вновь переходит на процедуры жесткой изоляции.Коронавирус первоначально был диагностирован у Байдена на прошлой неделе, о диагнозе было объявлено в четверг 21 июля, за несколько дней до этого в воскресенье 17 июля Байден вернулся в Вашингтон из поездки на Ближний Восток. Белый дом подчеркивал, что благодаря вакцинации Байден перенес болезнь легко и продолжал работать, находясь на карантине.

https://ria.ru/20220729/bayden-1806007414.html

вашингтон (штат)

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, вашингтон (штат), ближний восток, коронавирус covid-19