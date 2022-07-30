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Байден отменил поездки из-за положительного теста на коронавирус - РИА Новости, 30.07.2022
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Байден отменил поездки из-за положительного теста на коронавирус
Байден отменил поездки из-за положительного теста на коронавирус - РИА Новости, 30.07.2022
Байден отменил поездки из-за положительного теста на коронавирус
Администрация президента США Джо Байдена отменяет его ближайшие запланированные поездки после положительного теста на COVID в субботу, об этом говорится в... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T22:59
2022-07-30T22:59
в мире
вашингтон (штат)
ближний восток
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отменяет его ближайшие запланированные поездки после положительного теста на COVID в субботу, об этом говорится в сообщении Белого дома, которое цитируют корреспонденты президентского пула.В субботу Байден снова получил положительный тест на коронавирус, о чем написал его врач Кевин О'Коннор в официальном письме, отметив, что это свидетельствует о "восстановившемся" положительном статусе президента. По словам врача, у Байдена не наблюдается симптомов болезни, и он продолжает чувствовать себя "достаточно хорошо", но вновь переходит на процедуры жесткой изоляции.Коронавирус первоначально был диагностирован у Байдена на прошлой неделе, о диагнозе было объявлено в четверг 21 июля, за несколько дней до этого в воскресенье 17 июля Байден вернулся в Вашингтон из поездки на Ближний Восток. Белый дом подчеркивал, что благодаря вакцинации Байден перенес болезнь легко и продолжал работать, находясь на карантине.
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в мире, вашингтон (штат), ближний восток, коронавирус covid-19
22:59 30.07.2022
 
Байден отменил поездки из-за положительного теста на коронавирус

Белый дом отменил запланированные поездки Байдена после положительного теста на COVID-19

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отменяет его ближайшие запланированные поездки после положительного теста на COVID в субботу, об этом говорится в сообщении Белого дома, которое цитируют корреспонденты президентского пула.
"Президент будет изолирован в Белом доме до получения отрицательных результатов теста. Президент не поедет в планировавшиеся поездки в Уилмингтон (штат Делавэр) и Мичиган", - заявили в администрации.
В субботу Байден снова получил положительный тест на коронавирус, о чем написал его врач Кевин О'Коннор в официальном письме, отметив, что это свидетельствует о "восстановившемся" положительном статусе президента. По словам врача, у Байдена не наблюдается симптомов болезни, и он продолжает чувствовать себя "достаточно хорошо", но вновь переходит на процедуры жесткой изоляции.
Коронавирус первоначально был диагностирован у Байдена на прошлой неделе, о диагнозе было объявлено в четверг 21 июля, за несколько дней до этого в воскресенье 17 июля Байден вернулся в Вашингтон из поездки на Ближний Восток. Белый дом подчеркивал, что благодаря вакцинации Байден перенес болезнь легко и продолжал работать, находясь на карантине.
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