https://ria.ru/20220730/bayden-1806146652.html
Байден снова сдал положительный тест на коронавирус
Байден снова сдал положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 30.07.2022
Байден снова сдал положительный тест на коронавирус
Президент США Джо Байден снова сдал положительный тест на коронавирус, он возвращается к соблюдению жесткой изоляции, заявил лечащий врач Кевин О'Коннор. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T21:41
2022-07-30T21:41
2022-07-30T23:53
в мире
сша
джо байден
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден снова сдал положительный тест на коронавирус, он возвращается к соблюдению жесткой изоляции, заявил лечащий врач Кевин О'Коннор."После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент получил положительные результаты поздним утром в субботу", — сообщил медик.По его словам, фактически это говорит о восстановившемся положительном статусе. При этом у американского лидера нет явных симптомов болезни, он продолжает чувствовать себя "достаточно хорошо", отметил О'Коннор.На прошлой неделе Байден сдал положительный тест на COVID-19. В Белом доме подчеркивали, что благодаря вакцинации он перенес болезнь легко и продолжал работать, находясь на карантине. В среду президент США получил два отрицательных результата теста и поэтому прекратил соблюдать меры строгой изоляции.
https://ria.ru/20220729/bayden-1805998656.html
https://ria.ru/20220727/zarazhenie-1805465524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19
21:41 30.07.2022 (обновлено: 23:53 30.07.2022)
Байден снова сдал положительный тест на коронавирус
Президент США Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус
ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден снова сдал положительный тест на коронавирус, он возвращается к соблюдению жесткой изоляции, заявил лечащий врач Кевин О'Коннор.
"После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент получил положительные результаты поздним утром в субботу", — сообщил медик.
По его словам, фактически это говорит о восстановившемся положительном статусе. При этом у американского лидера нет явных симптомов болезни, он продолжает чувствовать себя "достаточно хорошо", отметил О'Коннор.
На прошлой неделе Байден сдал положительный тест на COVID-19. В Белом доме подчеркивали, что благодаря вакцинации он перенес болезнь легко и продолжал работать, находясь на карантине. В среду президент США
получил два отрицательных результата теста и поэтому прекратил соблюдать меры строгой изоляции.