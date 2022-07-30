https://ria.ru/20220730/bayden-1806146652.html

Байден снова сдал положительный тест на коронавирус

Байден снова сдал положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 30.07.2022

Байден снова сдал положительный тест на коронавирус

Президент США Джо Байден снова сдал положительный тест на коронавирус, он возвращается к соблюдению жесткой изоляции, заявил лечащий врач Кевин О'Коннор. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T21:41

2022-07-30T21:41

2022-07-30T23:53

в мире

сша

джо байден

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден снова сдал положительный тест на коронавирус, он возвращается к соблюдению жесткой изоляции, заявил лечащий врач Кевин О'Коннор."После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент получил положительные результаты поздним утром в субботу", — сообщил медик.По его словам, фактически это говорит о восстановившемся положительном статусе. При этом у американского лидера нет явных симптомов болезни, он продолжает чувствовать себя "достаточно хорошо", отметил О'Коннор.На прошлой неделе Байден сдал положительный тест на COVID-19. В Белом доме подчеркивали, что благодаря вакцинации он перенес болезнь легко и продолжал работать, находясь на карантине. В среду президент США получил два отрицательных результата теста и поэтому прекратил соблюдать меры строгой изоляции.

https://ria.ru/20220729/bayden-1805998656.html

https://ria.ru/20220727/zarazhenie-1805465524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19