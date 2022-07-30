Рейтинг@Mail.ru
Байден снова сдал положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220730/bayden-1806146652.html
Байден снова сдал положительный тест на коронавирус
Байден снова сдал положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 30.07.2022
Байден снова сдал положительный тест на коронавирус
Президент США Джо Байден снова сдал положительный тест на коронавирус, он возвращается к соблюдению жесткой изоляции, заявил лечащий врач Кевин О'Коннор. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T21:41
2022-07-30T23:53
в мире
сша
джо байден
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798321171_0:194:3096:1936_1920x0_80_0_0_45127b56b95e56660b6a70e7ec24472d.jpg
ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден снова сдал положительный тест на коронавирус, он возвращается к соблюдению жесткой изоляции, заявил лечащий врач Кевин О'Коннор."После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент получил положительные результаты поздним утром в субботу", — сообщил медик.По его словам, фактически это говорит о восстановившемся положительном статусе. При этом у американского лидера нет явных симптомов болезни, он продолжает чувствовать себя "достаточно хорошо", отметил О'Коннор.На прошлой неделе Байден сдал положительный тест на COVID-19. В Белом доме подчеркивали, что благодаря вакцинации он перенес болезнь легко и продолжал работать, находясь на карантине. В среду президент США получил два отрицательных результата теста и поэтому прекратил соблюдать меры строгой изоляции.
https://ria.ru/20220729/bayden-1805998656.html
https://ria.ru/20220727/zarazhenie-1805465524.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798321171_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_890952e7a44b37c840d7ce1b3c209fe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19
21:41 30.07.2022 (обновлено: 23:53 30.07.2022)
 
Байден снова сдал положительный тест на коронавирус

Президент США Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус

© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден снова сдал положительный тест на коронавирус, он возвращается к соблюдению жесткой изоляции, заявил лечащий врач Кевин О'Коннор.
"После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент получил положительные результаты поздним утром в субботу", — сообщил медик.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Вчера, 22:12
Байден планирует переизбраться в 2024 году, заявили в Белом доме
По его словам, фактически это говорит о восстановившемся положительном статусе. При этом у американского лидера нет явных симптомов болезни, он продолжает чувствовать себя "достаточно хорошо", отметил О'Коннор.
На прошлой неделе Байден сдал положительный тест на COVID-19. В Белом доме подчеркивали, что благодаря вакцинации он перенес болезнь легко и продолжал работать, находясь на карантине. В среду президент США получил два отрицательных результата теста и поэтому прекратил соблюдать меры строгой изоляции.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
27 июля, 23:57
Белый дом назвал предположение о заражении Байдена саудитами нелепостью
 
В миреСШАДжо БайденКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала