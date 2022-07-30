https://ria.ru/20220730/barnaul-1806134671.html

В Барнауле следователи проверят видео, где человека уносит водой на "зебре"

В Барнауле следователи проверят видео, где человека уносит водой на "зебре" - РИА Новости, 30.07.2022

В Барнауле следователи проверят видео, где человека уносит водой на "зебре"

Следователи проводят предварительную проверку после публикации в соцсетях видео, на котором после ливня в Барнауле водой уносит переходящую дорогу девушку и она РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T20:17

2022-07-30T20:17

2022-07-30T20:42

происшествия

жкх

барнаул

россия

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БАРНАУЛ, 30 июл - РИА Новости. Следователи проводят предварительную проверку после публикации в соцсетях видео, на котором после ливня в Барнауле водой уносит переходящую дорогу девушку и она едва не попадает под колеса авто.Видео опубликовали в соцсетях. На нем видно, как люди переходят дорогу по пешеходному переходу по колено в воде. Вдруг девушка падает и ее уносит водой практически под колёса авто. Потом несколько десятков метров она плавает в бурном потоке и с трудом и с помощью других людей выбирается на тротуар."По данному факту следственными органами проводится предварительная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Алтайскому краю.В субботу в Барнауле прошёл сильный дождь, ливневая канализация не справлялась.

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происшествия, жкх, барнаул, россия, алтайский край, суск рф