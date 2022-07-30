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В Барнауле следователи проверят видео, где человека уносит водой на "зебре" - РИА Новости, 30.07.2022
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В Барнауле следователи проверят видео, где человека уносит водой на "зебре"
В Барнауле следователи проверят видео, где человека уносит водой на "зебре" - РИА Новости, 30.07.2022
В Барнауле следователи проверят видео, где человека уносит водой на "зебре"
Следователи проводят предварительную проверку после публикации в соцсетях видео, на котором после ливня в Барнауле водой уносит переходящую дорогу девушку и она РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T20:17
2022-07-30T20:42
происшествия
жкх
барнаул
россия
алтайский край
суск рф
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БАРНАУЛ, 30 июл - РИА Новости. Следователи проводят предварительную проверку после публикации в соцсетях видео, на котором после ливня в Барнауле водой уносит переходящую дорогу девушку и она едва не попадает под колеса авто.Видео опубликовали в соцсетях. На нем видно, как люди переходят дорогу по пешеходному переходу по колено в воде. Вдруг девушка падает и ее уносит водой практически под колёса авто. Потом несколько десятков метров она плавает в бурном потоке и с трудом и с помощью других людей выбирается на тротуар."По данному факту следственными органами проводится предварительная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Алтайскому краю.В субботу в Барнауле прошёл сильный дождь, ливневая канализация не справлялась.
барнаул
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происшествия, жкх, барнаул, россия, алтайский край, суск рф
20:17 30.07.2022 (обновлено: 20:42 30.07.2022)
 
В Барнауле следователи проверят видео, где человека уносит водой на "зебре"

В Барнауле следователи проверят видео, где человека уносит водой под колёса авто

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобиль на затопленной улице
Автомобиль на затопленной улице - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобиль на затопленной улице. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 30 июл - РИА Новости. Следователи проводят предварительную проверку после публикации в соцсетях видео, на котором после ливня в Барнауле водой уносит переходящую дорогу девушку и она едва не попадает под колеса авто.
Видео опубликовали в соцсетях. На нем видно, как люди переходят дорогу по пешеходному переходу по колено в воде. Вдруг девушка падает и ее уносит водой практически под колёса авто. Потом несколько десятков метров она плавает в бурном потоке и с трудом и с помощью других людей выбирается на тротуар.
"По данному факту следственными органами проводится предварительная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Алтайскому краю.
В субботу в Барнауле прошёл сильный дождь, ливневая канализация не справлялась.
 
ПроисшествияЖКХБарнаулРоссияАлтайский крайСУСК РФ
 
 
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