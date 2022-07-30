https://ria.ru/20220730/bandity-1806087685.html

В Херсонской области назвали власти Украины "верхушкой бандитов"

В Херсонской области назвали власти Украины "верхушкой бандитов" - РИА Новости, 30.07.2022

В Херсонской области назвали власти Украины "верхушкой бандитов"

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал нынешнюю власть Украины "верхушкой бандитов". РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T16:13

2022-07-30T16:13

2022-07-30T16:13

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

херсонская область

украина

россия

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал нынешнюю власть Украины "верхушкой бандитов"."Западные партнеры постоянно вооружают эту верхушку бандитов", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, Херсонской области ничего не угрожает, о каких бы контрнаступлениях ни говорили киевские власти. "Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается", - подчеркнул замглавы администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220730/avtokratiya-1806063009.html

https://ria.ru/20220730/spetsoperatsiya-1806068877.html

херсонская область

украина

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в мире, владимир путин, херсонская область , украина, россия, кирилл стремоусов