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В Херсонской области назвали власти Украины "верхушкой бандитов" - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/bandity-1806087685.html
В Херсонской области назвали власти Украины "верхушкой бандитов"
В Херсонской области назвали власти Украины "верхушкой бандитов" - РИА Новости, 30.07.2022
В Херсонской области назвали власти Украины "верхушкой бандитов"
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал нынешнюю власть Украины "верхушкой бандитов". РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T16:13
2022-07-30T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
херсонская область
украина
россия
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал нынешнюю власть Украины "верхушкой бандитов"."Западные партнеры постоянно вооружают эту верхушку бандитов", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, Херсонской области ничего не угрожает, о каких бы контрнаступлениях ни говорили киевские власти. "Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается", - подчеркнул замглавы администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220730/avtokratiya-1806063009.html
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в мире, владимир путин, херсонская область , украина, россия, кирилл стремоусов
16:13 30.07.2022
 
В Херсонской области назвали власти Украины "верхушкой бандитов"

Замглавы Херсонской области Стремоусов назвал власть Украины "верхушкой бандитов"

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЖенщина на площади Свободы в Херсоне, где открылась фотовыставка о преступлениях ВСУ в Донбассе
Женщина на площади Свободы в Херсоне, где открылась фотовыставка о преступлениях ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Женщина на площади Свободы в Херсоне, где открылась фотовыставка о преступлениях ВСУ в Донбассе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал нынешнюю власть Украины "верхушкой бандитов".
"Западные партнеры постоянно вооружают эту верхушку бандитов", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
14:57
Мэр Днепра заявил о возможном начале формирования автократии на Украине
По его словам, Херсонской области ничего не угрожает, о каких бы контрнаступлениях ни говорили киевские власти. "Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается", - подчеркнул замглавы администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:55Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.07.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинХерсонская областьУкраинаРоссияКирилл Стремоусов
 
 
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