https://ria.ru/20220730/avto-1806009769.html

Автомобилистам рассказали, когда у них могут забрать машину

Автомобилистам рассказали, когда у них могут забрать машину - РИА Новости, 30.07.2022

Автомобилистам рассказали, когда у них могут забрать машину

Закон стоит на страже прав владельцев автомобилей, но в некоторых случаях ваш личный транспорт все же могут забрать. Когда это возможно, рассказал агентству... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T03:20

2022-07-30T03:20

2022-07-30T03:20

общество

авто

россия

анатолий миронов (адвокат)

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Закон стоит на страже прав владельцев автомобилей, но в некоторых случаях ваш личный транспорт все же могут забрать. Когда это возможно, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Прежде всего, на это имеют право сотрудники полиции, когда им нужно преследовать преступника. При этом сотрудник должен оставить вам свои данные и сообщить место и время возврата авто. Отобрать машину обязаны у тех, кто управляет ей без прав или в состоянии опьянения.Изъятие транспортных средств помимо воли владельца возможно и в производстве по уголовным делам, а также в качестве обеспечение ответственности собственника по взятым на себя обязательств. Это всевозможные долги перед банком и организациями, по алиментам и т.п.Крайне редко автомобиль могут реквизировать — если это необходимо для устранения чрезвычайных ситуаций и их последствий. Порядок реквизиции прописан в законе, при этом собственнику обязаны выплатить стоимость машины, заключил Миронов.

https://ria.ru/20220610/shtraf-1794625929.html

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общество, авто, россия, анатолий миронов (адвокат)