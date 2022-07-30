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Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли люди
Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли люди - РИА Новости, 30.07.2022
Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли люди
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли восемь человек, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T17:45
2022-07-30T17:45
2022-07-30T17:46
происшествия
москва
россия
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли восемь человек, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.Пожар произошел в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы в ночь на пятницу.Добавляется, что женщине, которая была генеральным директором организации, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
https://ria.ru/20220729/pozhary-1805828169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, пожар в хостеле на юго-востоке москвы
17:45 30.07.2022 (обновлено: 17:46 30.07.2022)
Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли люди
Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли восемь человек