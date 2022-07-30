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Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли люди - РИА Новости, 30.07.2022
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Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли люди
Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли люди - РИА Новости, 30.07.2022
Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли люди
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли восемь человек, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T17:45
2022-07-30T17:46
происшествия
москва
россия
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли восемь человек, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.Пожар произошел в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы в ночь на пятницу.Добавляется, что женщине, которая была генеральным директором организации, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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происшествия, москва, россия, пожар в хостеле на юго-востоке москвы
17:45 30.07.2022 (обновлено: 17:46 30.07.2022)
 
Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли люди

Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли восемь человек

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли восемь человек, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.
Пожар произошел в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы в ночь на пятницу.
"Суд избрал в отношении 24-летней женщины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.
Добавляется, что женщине, которая была генеральным директором организации, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 12:47
Крупные пожары в гостиницах и хостелах в России в 2017-2022 годах
 
ПроисшествияМоскваРоссияПожар в хостеле на юго-востоке Москвы
 
 
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