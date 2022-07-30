https://ria.ru/20220730/arest-1806110342.html

Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли люди

Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли люди - РИА Новости, 30.07.2022

Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли люди

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли восемь человек, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T17:45

2022-07-30T17:45

2022-07-30T17:46

происшествия

москва

россия

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли восемь человек, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.Пожар произошел в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы в ночь на пятницу.Добавляется, что женщине, которая была генеральным директором организации, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

https://ria.ru/20220729/pozhary-1805828169.html

москва

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, россия, пожар в хостеле на юго-востоке москвы