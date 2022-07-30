https://ria.ru/20220730/arest-1806076843.html

Следствие просит арестовать владельца сгоревшего в Москве хостела

Следствие просит арестовать владельца сгоревшего в Москве хостела - РИА Новости, 30.07.2022

Следствие просит арестовать владельца сгоревшего в Москве хостела

Следствие просит арестовать владельца сгоревшего хостела на юге Москвы, где погибли 8 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T15:45

2022-07-30T15:45

2022-07-30T15:45

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

москва

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следствие просит арестовать владельца сгоревшего хостела на юге Москвы, где погибли 8 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы."В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Рауфа Миронова меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 сентября", - сказали в пресс-службе.Помимо этого, следствие просит арестовать управляющую хостела Элеонору Миронову.По данным суда, обоим предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").По данным столичной прокуратуры, в помещениях, занимаемых хостелом, грубо нарушались требования пожарной безопасности.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших, по данным столичного СК, пострадавших четверо - их госпитализировали. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.В столичном главке ранее заявили, что постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах, в самом хостеле была пожарная сигнализация, но она не сработала, в заведении неоднократно находили нарушения, были выписаны предписания и предупреждения. О том, что на окнах сгоревшего хостела установлены решетки, ранее сообщал корреспондент РИА Новости с места событий.

https://ria.ru/20220729/khostel-1805969005.html

https://ria.ru/20220729/pozhar-1805865326.html

https://ria.ru/20220729/pozhary-1805828169.html

россия

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар в хостеле на юго-востоке москвы, москва