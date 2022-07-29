https://ria.ru/20220729/zhile-1805876004.html
Более 1200 липецких семей переедут из аварийного жилья в новое
Более 1200 липецких семей переедут из аварийного жилья в новое - РИА Новости, 29.07.2022
Более 1200 липецких семей переедут из аварийного жилья в новое
Более 1200 жителей областного центра переселят из аварийного жилья в новые квартиры в 2022-2023 годах в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда",... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:09
2022-07-29T15:09
2022-07-29T15:09
липецкая область
липецкая область
липецк
общество
жилье
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Более 1200 жителей областного центра переселят из аварийного жилья в новые квартиры в 2022-2023 годах в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, для достижения этой цели сейчас в Липецке ведется строительство 13 домов. По плану три дома – на Боевом проезде, улице Свиридова и в микрорайоне Победа подрядчики должны сдать в этом году. Ещё десять домов сдадут в конце 2023 года.Артамонов отметил, что в ближайшие два года в Липецкой области планируется расселение около 80 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года."Программа по переселению у нас большая и мы планируем выполнить её с опережением сроков. При этом работа подрядчиков находится под постоянным контролем – люди должны получить качественное жильё", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220728/deti-siroty-1805656604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, липецк, общество, жилье, игорь артамонов