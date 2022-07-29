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Более 1200 липецких семей переедут из аварийного жилья в новое - РИА Новости, 29.07.2022
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Липецкая область
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Более 1200 липецких семей переедут из аварийного жилья в новое
Более 1200 липецких семей переедут из аварийного жилья в новое - РИА Новости, 29.07.2022
Более 1200 липецких семей переедут из аварийного жилья в новое
Более 1200 жителей областного центра переселят из аварийного жилья в новые квартиры в 2022-2023 годах в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда",... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:09
2022-07-29T15:09
липецкая область
липецкая область
липецк
общество
жилье
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Более 1200 жителей областного центра переселят из аварийного жилья в новые квартиры в 2022-2023 годах в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, для достижения этой цели сейчас в Липецке ведется строительство 13 домов. По плану три дома – на Боевом проезде, улице Свиридова и в микрорайоне Победа подрядчики должны сдать в этом году. Ещё десять домов сдадут в конце 2023 года.Артамонов отметил, что в ближайшие два года в Липецкой области планируется расселение около 80 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года."Программа по переселению у нас большая и мы планируем выполнить её с опережением сроков. При этом работа подрядчиков находится под постоянным контролем – люди должны получить качественное жильё", – сказал Артамонов.
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липецкая область, липецк, общество, жилье, игорь артамонов
15:09 29.07.2022
 

Более 1200 липецких семей переедут из аварийного жилья в новое

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛИПЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Более 1200 жителей областного центра переселят из аварийного жилья в новые квартиры в 2022-2023 годах в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, для достижения этой цели сейчас в Липецке ведется строительство 13 домов. По плану три дома – на Боевом проезде, улице Свиридова и в микрорайоне Победа подрядчики должны сдать в этом году. Ещё десять домов сдадут в конце 2023 года.
Артамонов отметил, что в ближайшие два года в Липецкой области планируется расселение около 80 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.
"Программа по переселению у нас большая и мы планируем выполнить её с опережением сроков. При этом работа подрядчиков находится под постоянным контролем – люди должны получить качественное жильё", – сказал Артамонов.
Макет дома - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 17:25Липецкая область
Липецкие власти обеспечат в этом году жильем более 200 детей-сирот
 
Липецкая областьЛипецкая областьЛипецкОбществоЖильеИгорь Артамонов
 
 
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