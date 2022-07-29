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В Кремле призвали обдумать инициативу о публикации соглашения по зерну - РИА Новости, 29.07.2022
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В Кремле призвали обдумать инициативу о публикации соглашения по зерну
В Кремле призвали обдумать инициативу о публикации соглашения по зерну - РИА Новости, 29.07.2022
В Кремле призвали обдумать инициативу о публикации соглашения по зерну
Инициативу ООН об официальной публикации соглашения по экспорту зерна с территории Украины необходимо обдумать, с документом много нюансов, которые связаны с... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:23
2022-07-29T13:23
экономика
дмитрий песков
украина
россия
турция
оон
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Инициативу ООН об официальной публикации соглашения по экспорту зерна с территории Украины необходимо обдумать, с документом много нюансов, которые связаны с военными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу журналистам."Вы знаете, что группа наших военных работает в совместном центре в Стамбуле, эта работа сейчас разворачивается. Там очень много нюансов, которые связаны с военными. Конечно, как правило, эта информация не носит публичного характера", - заявил Песков."Но в то же время нужно просто обдумать эту инициативу. И не забывать, конечно, про взаимную увязку этого механизма по вывозу из украинских портов и по разблокированию косвенных и прямых ограничений на передвижение на внешние рынки наших зерна, удобрений и других аналогичных товаров", - сказал Песков.
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экономика, дмитрий песков, украина, россия, турция, оон
13:23 29.07.2022
 
В Кремле призвали обдумать инициативу о публикации соглашения по зерну

Песков предложил обдумать идею о публикации соглашения по экспорту украинского зерна

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в фотобанкФлаги в координационном центре Россия-Турция-Украина-ООН по транспортировке зерна с Украины
Флаги в координационном центре Россия-Турция-Украина-ООН по транспортировке зерна с Украины - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
Перейти в фотобанк
Флаги в координационном центре Россия-Турция-Украина-ООН по транспортировке зерна с Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Инициативу ООН об официальной публикации соглашения по экспорту зерна с территории Украины необходимо обдумать, с документом много нюансов, которые связаны с военными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу журналистам.
"Вы знаете, что группа наших военных работает в совместном центре в Стамбуле, эта работа сейчас разворачивается. Там очень много нюансов, которые связаны с военными. Конечно, как правило, эта информация не носит публичного характера", - заявил Песков.
"Но в то же время нужно просто обдумать эту инициативу. И не забывать, конечно, про взаимную увязку этого механизма по вывозу из украинских портов и по разблокированию косвенных и прямых ограничений на передвижение на внешние рынки наших зерна, удобрений и других аналогичных товаров", - сказал Песков.
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ЭкономикаДмитрий ПесковУкраинаРоссияТурцияООН
 
 
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