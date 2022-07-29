https://ria.ru/20220729/zerno-1805842436.html

В Кремле призвали обдумать инициативу о публикации соглашения по зерну

В Кремле призвали обдумать инициативу о публикации соглашения по зерну - РИА Новости, 29.07.2022

В Кремле призвали обдумать инициативу о публикации соглашения по зерну

Инициативу ООН об официальной публикации соглашения по экспорту зерна с территории Украины необходимо обдумать, с документом много нюансов, которые связаны с... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:23

2022-07-29T13:23

2022-07-29T13:23

экономика

дмитрий песков

украина

россия

турция

оон

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Инициативу ООН об официальной публикации соглашения по экспорту зерна с территории Украины необходимо обдумать, с документом много нюансов, которые связаны с военными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу журналистам."Вы знаете, что группа наших военных работает в совместном центре в Стамбуле, эта работа сейчас разворачивается. Там очень много нюансов, которые связаны с военными. Конечно, как правило, эта информация не носит публичного характера", - заявил Песков."Но в то же время нужно просто обдумать эту инициативу. И не забывать, конечно, про взаимную увязку этого механизма по вывозу из украинских портов и по разблокированию косвенных и прямых ограничений на передвижение на внешние рынки наших зерна, удобрений и других аналогичных товаров", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220728/zerno-1805645295.html

украина

россия

турция

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Ольга Фомченкова

экономика, дмитрий песков, украина, россия, турция, оон