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ВСУ нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в Запорожской области - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/zerno-1805832392.html
ВСУ нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в Запорожской области
ВСУ нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в Запорожской области - РИА Новости, 29.07.2022
ВСУ нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в Запорожской области
Украинские военные минувшей ночью нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в Запорожской области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:56
2022-07-29T14:08
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Украинские военные минувшей ночью нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в Запорожской области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в Telegram.Чиновник уточнил, что обстрел был в Васильевском районе, на складах находилось зерно уже нового урожая.Как отметил Балицкий, обстрел складов в очередной раз подтверждает, что киевские власти воюют с простыми людьми, пытаясь лишить их хлеба и создать гуманитарную катастрофу."Разрушение зернового склада, безусловно, большая потеря для продовольственного запаса, однако не отразится на обеспечении зерновыми, внутреннем рынке и экспорте", — заключил глава администрации региона.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные намеренно поджигали зерно в порту Мариуполя, а также поля с пшеницей.Российские военные в рамках специальной военной операции взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Обе области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220606/zerno-1793346149.html
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запорожская область, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
12:56 29.07.2022 (обновлено: 14:08 29.07.2022)
 
ВСУ нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в Запорожской области

Глава Запорожской ВГА Балицкий заявил об ударе ВСУ по зерновым складам нового урожая

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramУкраинские военные нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая в Запорожской области
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая в Запорожской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Украинские военные минувшей ночью нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в Запорожской области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в Telegram.
Чиновник уточнил, что обстрел был в Васильевском районе, на складах находилось зерно уже нового урожая.
"Целью их (ВСУ. — Прим. ред.) было уничтожение основного пункта сбора зерновых культур, важного гуманитарного объекта", — говорится в публикации.
Как отметил Балицкий, обстрел складов в очередной раз подтверждает, что киевские власти воюют с простыми людьми, пытаясь лишить их хлеба и создать гуманитарную катастрофу.
"Разрушение зернового склада, безусловно, большая потеря для продовольственного запаса, однако не отразится на обеспечении зерновыми, внутреннем рынке и экспорте", — заключил глава администрации региона.
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В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные намеренно поджигали зерно в порту Мариуполя, а также поля с пшеницей.
Российские военные в рамках специальной военной операции взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Обе области объявили о планах войти в состав России.
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