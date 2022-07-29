https://ria.ru/20220729/zerno-1805832392.html

ВСУ нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в Запорожской области

ВСУ нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в Запорожской области - РИА Новости, 29.07.2022

ВСУ нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в Запорожской области

Украинские военные минувшей ночью нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в Запорожской области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:56

2022-07-29T12:56

2022-07-29T14:08

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Украинские военные минувшей ночью нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в Запорожской области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в Telegram.Чиновник уточнил, что обстрел был в Васильевском районе, на складах находилось зерно уже нового урожая.Как отметил Балицкий, обстрел складов в очередной раз подтверждает, что киевские власти воюют с простыми людьми, пытаясь лишить их хлеба и создать гуманитарную катастрофу."Разрушение зернового склада, безусловно, большая потеря для продовольственного запаса, однако не отразится на обеспечении зерновыми, внутреннем рынке и экспорте", — заключил глава администрации региона.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные намеренно поджигали зерно в порту Мариуполя, а также поля с пшеницей.Российские военные в рамках специальной военной операции взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Обе области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220606/zerno-1793346149.html

https://ria.ru/20220713/polya-1802111736.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия