https://ria.ru/20220729/zerno-1805759213.html

Первое судно с зерном покинет порт Одессы в течение дня, сообщил источник

Первое судно с зерном покинет порт Одессы в течение дня, сообщил источник - РИА Новости, 29.07.2022

Первое судно с зерном покинет порт Одессы в течение дня, сообщил источник

Первое судно с зерном может выйти из порта Одессы уже сегодня, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T08:21

2022-07-29T08:21

2022-07-29T15:26

экономика

одесса

черное море

украина

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805880423_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7926251b197a8bfd63c75fea80eadfe7.jpg

СТАМБУЛ, 29 июл — РИА Новости. Первое судно с зерном может выйти из порта Одессы уже сегодня, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Накануне замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс также сообщил, что первое судно с зерном с Украины может покинуть порт Одессы уже "сегодня или завтра".Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о вывозе украинского зерна. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря, что не позволило судам выйти в плавание.

https://ria.ru/20220728/zerno-1805645295.html

одесса

черное море

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, одесса, черное море, украина, оон