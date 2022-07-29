08:21 29.07.2022 (обновлено: 15:26 29.07.2022)
Первое судно с зерном покинет порт Одессы в течение дня, сообщил источник
Источник: судно с зерном покинет порт Одессы в течение дня, если не будет форс-мажора
© AP Photo / David GoldmanСухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина
© AP Photo / David Goldman
СТАМБУЛ, 29 июл — РИА Новости. Первое судно с зерном может выйти из порта Одессы уже сегодня, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Планируется сегодня (в пятницу. — Прим. ред.), если не будет форс-мажора", — сказал собеседник агентства, не уточнив, что может подразумеваться под "форс-мажором".
Накануне замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс также сообщил, что первое судно с зерном с Украины может покинуть порт Одессы уже "сегодня или завтра".
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о вывозе украинского зерна. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря, что не позволило судам выйти в плавание.