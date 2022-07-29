Рейтинг@Mail.ru
Первое судно с зерном покинет порт Одессы в течение дня, сообщил источник - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220729/zerno-1805759213.html
Первое судно с зерном покинет порт Одессы в течение дня, сообщил источник
Первое судно с зерном покинет порт Одессы в течение дня, сообщил источник - РИА Новости, 29.07.2022
Первое судно с зерном покинет порт Одессы в течение дня, сообщил источник
Первое судно с зерном может выйти из порта Одессы уже сегодня, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T08:21
2022-07-29T15:26
экономика
одесса
черное море
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805880423_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7926251b197a8bfd63c75fea80eadfe7.jpg
СТАМБУЛ, 29 июл — РИА Новости. Первое судно с зерном может выйти из порта Одессы уже сегодня, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Накануне замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс также сообщил, что первое судно с зерном с Украины может покинуть порт Одессы уже "сегодня или завтра".Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о вывозе украинского зерна. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря, что не позволило судам выйти в плавание.
https://ria.ru/20220728/zerno-1805645295.html
одесса
черное море
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805880423_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_885e87c0667cb021bf4ec6989118e52f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, одесса, черное море, украина, оон
08:21 29.07.2022 (обновлено: 15:26 29.07.2022)
 
Первое судно с зерном покинет порт Одессы в течение дня, сообщил источник

Источник: судно с зерном покинет порт Одессы в течение дня, если не будет форс-мажора

© AP Photo / David GoldmanСухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / David Goldman
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 июл — РИА Новости. Первое судно с зерном может выйти из порта Одессы уже сегодня, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Планируется сегодня (в пятницу. — Прим. ред.), если не будет форс-мажора", — сказал собеседник агентства, не уточнив, что может подразумеваться под "форс-мажором".
Накануне замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс также сообщил, что первое судно с зерном с Украины может покинуть порт Одессы уже "сегодня или завтра".
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о вывозе украинского зерна. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки.
Зерна озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 17:01
Продуктовая сделка позволит вывезти 23 миллиона тонн украинского зерна
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря, что не позволило судам выйти в плавание.
Мировой рынок пшеницы: крупнейшие поставщики и покупатели
7 июня, 15:02Инфографика
Мировой рынок пшеницы: крупнейшие поставщики и покупатели
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаОдессаЧерное мореУкраинаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала