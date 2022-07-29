18:33 29.07.2022 (обновлено: 18:34 29.07.2022)
СМИ: Зеленский рискует потерять поддержку США из-за одной ошибки
Federalist: фотоссесия Зеленского и его жены для Vogue разрушает выстроенный пиар-образ
© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Фотосессия президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков Киева, пишет американское издание The Federalist.
"Вместо того чтобы вести мирные переговоры, которые могли бы помочь остановить конфликт, от которого страдают граждане Украины, Зеленский пытается обострить российско-украинский кризис, втягивая Запад в прямое противостояние с Россией, ядерной державой. Он пользуется сочувствием со стороны мирового сообщества и устраивает фотосессии в Vogue, в то время как его народ страдает", — говорится в материале.
Скриншот сайта vogue.ua
Скриншот сайта vogue.ua
По мнению автора публикации, фотоссесия в глянцевом журнале вышла "комично-драматичной". Зеленский переоценил поддержку со стороны простых американцев, отметил он. А ведь в то же время Киев требует от налогоплательщиков миллиарды на свои нужды.
"Глянцевые картинки Vogue действительно имеют значение для американцев. Они прямо сейчас борются с инфляцией и задаются вопросом, помогли ли миллиарды долларов, собранные из их налогов, профинансировать эту фотосессию", — заключила журналистка.
Украинского президента неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, во время визита лидеров Франции, Германии и Италии в Киев 16 июня Зеленский надел военную форму вместо официального делового костюма, а неделю назад встретился с американским актером и комиком Беном Стиллером. В свою очередь, его супругу Елену обвинили в том, что она превысила свои полномочия, потребовав во время визита в США предоставить Украине западные системы ПВО.