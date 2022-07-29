https://ria.ru/20220729/zelenskiy-1805957876.html

СМИ: Зеленский рискует потерять поддержку США из-за одной ошибки

СМИ: Зеленский рискует потерять поддержку США из-за одной ошибки - РИА Новости, 29.07.2022

СМИ: Зеленский рискует потерять поддержку США из-за одной ошибки

Фотосессия президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T18:33

2022-07-29T18:33

2022-07-29T18:34

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россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Фотосессия президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков Киева, пишет американское издание The Federalist."Вместо того чтобы вести мирные переговоры, которые могли бы помочь остановить конфликт, от которого страдают граждане Украины, Зеленский пытается обострить российско-украинский кризис, втягивая Запад в прямое противостояние с Россией, ядерной державой. Он пользуется сочувствием со стороны мирового сообщества и устраивает фотосессии в Vogue, в то время как его народ страдает", — говорится в материале.По мнению автора публикации, фотоссесия в глянцевом журнале вышла "комично-драматичной". Зеленский переоценил поддержку со стороны простых американцев, отметил он. А ведь в то же время Киев требует от налогоплательщиков миллиарды на свои нужды."Глянцевые картинки Vogue действительно имеют значение для американцев. Они прямо сейчас борются с инфляцией и задаются вопросом, помогли ли миллиарды долларов, собранные из их налогов, профинансировать эту фотосессию", — заключила журналистка.Украинского президента неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, во время визита лидеров Франции, Германии и Италии в Киев 16 июня Зеленский надел военную форму вместо официального делового костюма, а неделю назад встретился с американским актером и комиком Беном Стиллером. В свою очередь, его супругу Елену обвинили в том, что она превысила свои полномочия, потребовав во время визита в США предоставить Украине западные системы ПВО.

https://ria.ru/20220729/ukraina-1805776584.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, владимир зеленский, сша