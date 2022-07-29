https://ria.ru/20220729/zelenskiy-1805741889.html

В США поставили Зеленского на место после слов о проблемах американцев

В США поставили Зеленского на место после слов о проблемах американцев - РИА Новости, 29.07.2022

В США поставили Зеленского на место после слов о проблемах американцев

Владимиру Зеленскому не следует пренебрежительно относится к внутренним проблемам Америки, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки, об этом говорится РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T01:37

2022-07-29T01:37

2022-07-29T06:26

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владимир зеленский

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Владимиру Зеленскому не следует пренебрежительно относится к внутренним проблемам Америки, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки, об этом говорится в статье журнала National Review за авторством Нейта Хохмана.Как напомнил обозреватель, еще в майском опросе исследовательского Центра Пью семеро из десяти американцев назвали инфляцию "очень большой проблемой для страны", поэтому этот вопрос — самый насущный для общественности."Американские опросы президент Украины Владимир Зеленский, наверное, не читает, но наверняка в курсе, что инфляция — это проблема, которая существует во всем мире", - отметил Хохман. По его словам, в этой связи было "странно слышать", как в недавнем интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленский назвал ее "делом второстепенным", а на замечание ведущего о том, что все больше американцев сомневаются в том, что их страна должна тратить столько средств на конфликт в Европе в условиях внутренних проблем, он ответил, что "инфляция — ничто, и коронавирус — ничто"."Само собой разумеется", что украинцам финансовые проблемы американцев, которые пытаются свести концы с концами, кажутся пустяками, а дороговизна бензина за тысячи километров вдали — пустой звук, заметил автор. При этом он указал, что Зеленский все же рассуждает о внешней политике США, и, по его логике, до инфляции и коронавируса американцам не должно быть никакого дела."При всем уважении к Зеленскому, не ему определять внешнюю политику США. Назовите меня старомодным, но я склонен считать, что внешняя политика США должна в первую очередь блюсти интересы американского народа ", - подчеркнул Хохман.По словам автора статьи, Зеленскому следует отказаться от "мутных отсылок к неким "общим ценностям"" и "неуместных шпилек" в адрес американцев из рабочего и среднего класса, которые "и так уже недоумевают, какая им польза от того, что миллиарды бюджетных долларов утекают в чужую страну далеко за океаном"."Мы страна исключительно щедрая, но всему есть пределы. Для американцев инфляция отнюдь не "ничто", а серьезная проблема", - заключил Хохман.В США уже несколько месяцев цены на топливо и продовольствие бьют рекорды. Стоимость галлона бензина достигала больше пяти долларов, хотя год назад его цена держалась на уровне трех долларов. Инфляция обновила многолетний максимум и достигла 9,1 процента. Попытки властей противостоять обеднению населения не принесли ощутимых результатов. Ситуацию усугубляет и обратный эффект от санкций, которые США и их партнеры ввели против России после начала специальной военной операции на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220728/zelenskiy-1805523452.html

https://ria.ru/20220728/zelenskiy-1805512677.html

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в мире, владимир зеленский, сша, украина, европа