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Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 29.07.2022
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Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине
Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 29.07.2022
Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет в пятницу по инициативе западных стран, сообщил первый зампостпреда России при всемирной организации... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T07:52
2022-07-29T10:51
в мире
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совет безопасности оон
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ООН, 29 июл — РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет в пятницу по инициативе западных стран, сообщил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский в Telegram.Он предположил, что созыв заседания должен продемонстрировать "неослабевающий интерес" к этой теме."Ну что ж, нам есть что сказать!" — добавил Полянский.Он отметил, что представитель России будет выступать двенадцатым по счету, "то есть вряд ли раньше 18:00".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, украина, совет безопасности оон, россия
07:52 29.07.2022 (обновлено: 10:51 29.07.2022)
 
Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине

Первый зампостпреда России Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 29 июл — РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет в пятницу по инициативе западных стран, сообщил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский в Telegram.

"Сегодня в Совбезе ООН в 17:00 по московскому времени состоится очередное заседание по Украине. Отдельной темы у него нет — похоже, наши бывшие западные партнеры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание", — написал дипломат.

Он предположил, что созыв заседания должен продемонстрировать "неослабевающий интерес" к этой теме.
"Ну что ж, нам есть что сказать!" — добавил Полянский.
Он отметил, что представитель России будет выступать двенадцатым по счету, "то есть вряд ли раньше 18:00".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 18:51Специальная военная операция на Украине
Полянский призвал Запад убедить Украину вступить в переговоры
 
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