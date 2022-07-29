https://ria.ru/20220729/zasedanie-1805754972.html

Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине

Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 29.07.2022

Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет в пятницу по инициативе западных стран, сообщил первый зампостпреда России при всемирной организации... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T07:52

2022-07-29T07:52

2022-07-29T10:51

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ООН, 29 июл — РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет в пятницу по инициативе западных стран, сообщил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский в Telegram.Он предположил, что созыв заседания должен продемонстрировать "неослабевающий интерес" к этой теме."Ну что ж, нам есть что сказать!" — добавил Полянский.Он отметил, что представитель России будет выступать двенадцатым по счету, "то есть вряд ли раньше 18:00".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220715/peregovory-1802837215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, совет безопасности оон, россия