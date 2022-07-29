07:52 29.07.2022 (обновлено: 10:51 29.07.2022)
Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине
Первый зампостпреда России Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 29 июл — РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет в пятницу по инициативе западных стран, сообщил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский в Telegram.
"Сегодня в Совбезе ООН в 17:00 по московскому времени состоится очередное заседание по Украине. Отдельной темы у него нет — похоже, наши бывшие западные партнеры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание", — написал дипломат.
Он предположил, что созыв заседания должен продемонстрировать "неослабевающий интерес" к этой теме.
"Ну что ж, нам есть что сказать!" — добавил Полянский.
Он отметил, что представитель России будет выступать двенадцатым по счету, "то есть вряд ли раньше 18:00".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.