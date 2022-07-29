07:29 29.07.2022 (обновлено: 09:01 29.07.2022)
Российский дипломат: с санкциями Запада могут столкнуться и другие страны
Российский дипломат Егоров заявил о кульминации проводимой Западом политики сдерживания
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США. Архивное фото
ЦИНДАО (Китай), 29 июл – РИА Новости. Мир наблюдает кульминацию политики сдерживания России, проводимой Западом, но Москвой он не ограничится, с санкциям и бойкотами могут столкнуться и другие сохраняющие независимость в принятии решений страны, заявил в пятницу пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров.
"В настоящее время мир переживает один из самых турбулентных периодов в своей истории. По сути, мы наблюдаем кульминацию политики сдерживания России, проводимой Западом в течение длительного времени с целью ослабить наши позиции, не допустить слома однополярного мира, требуя от всех подчиняться "правилам", вырабатываемым западными странами", - заявил Егоров, выступая на Форуме СМИ и аналитических центров стран ШОС.
Он добавил, что "несогласных с таким положением дел и такой "философией" подвергают санкциям и разного рода бойкотам".
"Понятно, что Россией наши оппоненты не ограничатся. После нас может наступить очередь тех стран, которые сохраняют суверенитет и независимость в принятии решений, выступают против нелегитимных односторонних санкций, принятых вне рамок Совета Безопасности ООН", - отметил дипломат.
Он также подчеркнул, что "технология дезинформации как метод политики Запада регулярно применяется в отношении государств, не желающих становиться прислужниками США, вспомним, как мейнстримные западные СМИ голословно и безапелляционно обвиняли Китай в искусственном происхождении COVID-19 и призывали к бойкоту Пекинской Олимпиады, подливали масло в огонь в ходе январских событий в Казахстане". Подобные примеры, добавил он, можно перечислять бесконечно.
"В условиях столь яростного информационного давления важнейшими задачами на нынешнем этапе видится дальнейшее укрепление сотрудничества стран-членов ШОС в сфере информационной работы, стимулирование взаимодействия по линии СМИ, выработка общей линии по стратегической коммуникации с целью противодействия пропагандистским машинам Запада", - указал дипломат.