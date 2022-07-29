https://ria.ru/20220729/zapad-1805754155.html

Российский дипломат: с санкциями Запада могут столкнуться и другие страны

Российский дипломат: с санкциями Запада могут столкнуться и другие страны - РИА Новости, 29.07.2022

Российский дипломат: с санкциями Запада могут столкнуться и другие страны

Мир наблюдает кульминацию политики сдерживания России, проводимой Западом, но Москвой он не ограничится, с санкциям и бойкотами могут столкнуться и другие... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T07:29

2022-07-29T07:29

2022-07-29T09:01

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ЦИНДАО (Китай), 29 июл – РИА Новости. Мир наблюдает кульминацию политики сдерживания России, проводимой Западом, но Москвой он не ограничится, с санкциям и бойкотами могут столкнуться и другие сохраняющие независимость в принятии решений страны, заявил в пятницу пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров.Он добавил, что "несогласных с таким положением дел и такой "философией" подвергают санкциям и разного рода бойкотам"."Понятно, что Россией наши оппоненты не ограничатся. После нас может наступить очередь тех стран, которые сохраняют суверенитет и независимость в принятии решений, выступают против нелегитимных односторонних санкций, принятых вне рамок Совета Безопасности ООН", - отметил дипломат.Он также подчеркнул, что "технология дезинформации как метод политики Запада регулярно применяется в отношении государств, не желающих становиться прислужниками США, вспомним, как мейнстримные западные СМИ голословно и безапелляционно обвиняли Китай в искусственном происхождении COVID-19 и призывали к бойкоту Пекинской Олимпиады, подливали масло в огонь в ходе январских событий в Казахстане". Подобные примеры, добавил он, можно перечислять бесконечно."В условиях столь яростного информационного давления важнейшими задачами на нынешнем этапе видится дальнейшее укрепление сотрудничества стран-членов ШОС в сфере информационной работы, стимулирование взаимодействия по линии СМИ, выработка общей линии по стратегической коммуникации с целью противодействия пропагандистским машинам Запада", - указал дипломат.

https://ria.ru/20220729/shos-1805752079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, китай, сша, шос, оон, в мире