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В Алтайском крае археологи нашли "Ромео и Джульетту афанасьевского времени"

В Алтайском крае археологи нашли "Ромео и Джульетту афанасьевского времени" - РИА Новости, 29.07.2022

В Алтайском крае археологи нашли "Ромео и Джульетту афанасьевского времени"

Участники международной археологической экспедиции "Большой Алтай: тюркское наследие. Сентелек – 2022" обнаружили необычное захоронение III—II тысячелетия до н. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T03:33

2022-07-29T03:33

2022-07-29T07:33

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алтайский край

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Участники международной археологической экспедиции "Большой Алтай: тюркское наследие. Сентелек – 2022" обнаружили необычное захоронение III—II тысячелетия до н. э., предположительно, мальчика и девочки, которых неофициально прозвали "Ромео и Джульетта афанасьевского времени", сообщили РИА Новости в пресс-службе Алтайского государственного университета.По информации руководителя экспедиции, эксперта Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", профессора Сергея Грушина, эту находку сделали на могильнике афанасьевского времени, который начинали копать еще три года назад. По его словам, мегалитическое погребальное сооружение сложено из крупных каменных плит высотой до полутора метров, которые вкапывались вертикально на полметра в грунт. Внутри такой ограды помещалось погребение, которое сверху накрывалось крупными каменными блоками.Ученые считают находку особенно интересной тем, что, как правило, для подростков такие крупные погребальные конструкции не создавались."Для взрослых афанасьевцев сооружались простые могильники – неглубокая яма и простая наброска из камней. Почему для этих детей создали такие крупные трудоемкие конструкции – мы пока только можем строить предположения. У нас в экспедиции найденных подростков уже окрестили "Ромео и Джульетта афанасьевского времени", но были ли они родственниками, и точно ли они разнополые, это будут смотреть антропологи и генетики", – цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника отдела археологии Центральной Азии и Кавказа Института истории и материальной культуры РАН Алексея Фрибуса.Экспедиция, уточняется в сообщении, прошла в начале июля в Чарышском районе Алтайского края при участии ученых из Алтайского госуниверситета, Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) и Торайгырова университета (Республика Казахстан). Ее целью был поиск захоронений тюркского времени среди разновременных курганов древнего могильника в устье реки Тёплая.За время экспедиции, по данным пресс-службы, исследователи раскопали более 150 квадратных метров площади памятников Усть-Тёплая и Малая Татарка. Всего было изучено шесть курганов, четыре из которых относятся к афанасьевскому времени, связанные с эпохой энеолита (32 – 28 века до н.э.), и два пазырыкского времени скифской эпохи (5-2 века до н.э.).Грушин рассказал, что при раскопках курганов были обнаружены роговая накладка на лук, украшенная прорезным орнаментом в виде сеточки, крупный курант каменной зернотёрки, скорее всего, связанная с афанасьевской культурой. В насыпях скифских курганов и в одной из могил нашли костяные наконечники стрел, которые, вероятно, связаны с ранним железным веком, и заготовки для роговых изделий.По словам Фрибуса, исследования в Алтайском крае планируют возобновить через год, а в этом сезоне археологические работы по следам древних тюрков Большого Алтая продолжатся в Восточном Казахстане, где ученые рассчитывают найти аналогичные погребения эпохи средневековья.

https://ria.ru/20220726/belgu-1805151488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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