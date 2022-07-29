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В Якутии полиция ищет без вести пропавшую семью с детьми - РИА Новости, 29.07.2022
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В Якутии полиция ищет без вести пропавшую семью с детьми
В Якутии полиция ищет без вести пропавшую семью с детьми - РИА Новости, 29.07.2022
В Якутии полиция ищет без вести пропавшую семью с детьми
Полиция в Якутии разыскивает без вести пропавшую семью с детьми, в понедельник они выехали на машине из поселка Мохсоголлох в село Улу-Верхняя Амга Алданского... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T07:47
2022-07-29T07:47
происшествия
россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 29 июл - РИА Новости. Полиция в Якутии разыскивает без вести пропавшую семью с детьми, в понедельник они выехали на машине из поселка Мохсоголлох в село Улу-Верхняя Амга Алданского района, сообщает пресс-служба регионального МВД России.Пользователи соцсетей сообщали, что семейная пара с детьми восьми и 10 лет выехала на своем автомобиле в сторону Алданского района за ягодами, с тех пор они не дают о себе знать. Как отметили в МВД, полицейские уже ищут пропавших."Вечером 28 июля в отдел МВД России по Хангаласскому району поступила информация от жительницы села Булгунняхтах о том, что 25 июля с паромной переправы поселка Мохсоголлох в сторону села Улу-Верхняя Амга Алданского района выехали на автомашине четверо родственников - мужчина и женщина, а также двое малолетних детей, которые до сих пор не дают о себе знать. В настоящий момент проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавших без вести, ориентированы все наряды", - отметили в пресс-службе.
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происшествия, россия, республика саха (якутия)
07:47 29.07.2022
 
В Якутии полиция ищет без вести пропавшую семью с детьми

В Якутии полиция разыскивает без вести пропавшую семью с двумя детьми

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЯКУТСК, 29 июл - РИА Новости. Полиция в Якутии разыскивает без вести пропавшую семью с детьми, в понедельник они выехали на машине из поселка Мохсоголлох в село Улу-Верхняя Амга Алданского района, сообщает пресс-служба регионального МВД России.
Пользователи соцсетей сообщали, что семейная пара с детьми восьми и 10 лет выехала на своем автомобиле в сторону Алданского района за ягодами, с тех пор они не дают о себе знать. Как отметили в МВД, полицейские уже ищут пропавших.
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"Вечером 28 июля в отдел МВД России по Хангаласскому району поступила информация от жительницы села Булгунняхтах о том, что 25 июля с паромной переправы поселка Мохсоголлох в сторону села Улу-Верхняя Амга Алданского района выехали на автомашине четверо родственников - мужчина и женщина, а также двое малолетних детей, которые до сих пор не дают о себе знать. В настоящий момент проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавших без вести, ориентированы все наряды", - отметили в пресс-службе.
 
ПроисшествияРоссияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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