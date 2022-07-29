https://ria.ru/20220729/yakutiya-1805754760.html

В Якутии полиция ищет без вести пропавшую семью с детьми

В Якутии полиция ищет без вести пропавшую семью с детьми - РИА Новости, 29.07.2022

В Якутии полиция ищет без вести пропавшую семью с детьми

Полиция в Якутии разыскивает без вести пропавшую семью с детьми, в понедельник они выехали на машине из поселка Мохсоголлох в село Улу-Верхняя Амга Алданского... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T07:47

2022-07-29T07:47

2022-07-29T07:47

происшествия

россия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 29 июл - РИА Новости. Полиция в Якутии разыскивает без вести пропавшую семью с детьми, в понедельник они выехали на машине из поселка Мохсоголлох в село Улу-Верхняя Амга Алданского района, сообщает пресс-служба регионального МВД России.Пользователи соцсетей сообщали, что семейная пара с детьми восьми и 10 лет выехала на своем автомобиле в сторону Алданского района за ягодами, с тех пор они не дают о себе знать. Как отметили в МВД, полицейские уже ищут пропавших."Вечером 28 июля в отдел МВД России по Хангаласскому району поступила информация от жительницы села Булгунняхтах о том, что 25 июля с паромной переправы поселка Мохсоголлох в сторону села Улу-Верхняя Амга Алданского района выехали на автомашине четверо родственников - мужчина и женщина, а также двое малолетних детей, которые до сих пор не дают о себе знать. В настоящий момент проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавших без вести, ориентированы все наряды", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220716/reka-1802895166.html

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, республика саха (якутия)