https://ria.ru/20220729/yakutiya-1805754760.html
В Якутии полиция ищет без вести пропавшую семью с детьми
В Якутии полиция ищет без вести пропавшую семью с детьми - РИА Новости, 29.07.2022
В Якутии полиция ищет без вести пропавшую семью с детьми
Полиция в Якутии разыскивает без вести пропавшую семью с детьми, в понедельник они выехали на машине из поселка Мохсоголлох в село Улу-Верхняя Амга Алданского... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T07:47
2022-07-29T07:47
2022-07-29T07:47
происшествия
россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 29 июл - РИА Новости. Полиция в Якутии разыскивает без вести пропавшую семью с детьми, в понедельник они выехали на машине из поселка Мохсоголлох в село Улу-Верхняя Амга Алданского района, сообщает пресс-служба регионального МВД России.Пользователи соцсетей сообщали, что семейная пара с детьми восьми и 10 лет выехала на своем автомобиле в сторону Алданского района за ягодами, с тех пор они не дают о себе знать. Как отметили в МВД, полицейские уже ищут пропавших."Вечером 28 июля в отдел МВД России по Хангаласскому району поступила информация от жительницы села Булгунняхтах о том, что 25 июля с паромной переправы поселка Мохсоголлох в сторону села Улу-Верхняя Амга Алданского района выехали на автомашине четверо родственников - мужчина и женщина, а также двое малолетних детей, которые до сих пор не дают о себе знать. В настоящий момент проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавших без вести, ориентированы все наряды", - отметили в пресс-службе.
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россия
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика саха (якутия)
В Якутии полиция ищет без вести пропавшую семью с детьми
В Якутии полиция разыскивает без вести пропавшую семью с двумя детьми
ЯКУТСК, 29 июл - РИА Новости. Полиция в Якутии разыскивает без вести пропавшую семью с детьми, в понедельник они выехали на машине из поселка Мохсоголлох в село Улу-Верхняя Амга Алданского района, сообщает пресс-служба регионального МВД России.
Пользователи соцсетей сообщали, что семейная пара с детьми восьми и 10 лет выехала на своем автомобиле в сторону Алданского района
за ягодами, с тех пор они не дают о себе знать. Как отметили в МВД, полицейские уже ищут пропавших.
"Вечером 28 июля в отдел МВД России по Хангаласскому району поступила информация от жительницы села Булгунняхтах о том, что 25 июля с паромной переправы поселка Мохсоголлох в сторону села Улу-Верхняя Амга Алданского района выехали на автомашине четверо родственников - мужчина и женщина, а также двое малолетних детей, которые до сих пор не дают о себе знать. В настоящий момент проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавших без вести, ориентированы все наряды", - отметили в пресс-службе.