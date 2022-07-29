Рейтинг@Mail.ru
В вузах Тверской области выделят дополнительные бюджетные места - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220729/vuzy-1805778158.html
В вузах Тверской области выделят дополнительные бюджетные места
В вузах Тверской области выделят дополнительные бюджетные места - РИА Новости, 29.07.2022
В вузах Тверской области выделят дополнительные бюджетные места
В вузах Тверской области в этом году будут выделены дополнительные 236 бюджетных мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:16
2022-07-29T10:16
тверская область
общество
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_087880b605aaf0f2c5efab3bba6e1994.jpg
ТВЕРЬ, 29 июл – РИА Новости. В вузах Тверской области в этом году будут выделены дополнительные 236 бюджетных мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Дополнительные бюджетные места в этом году получили Тверской государственный технический университет, Тверской государственный университет и Тверская государственная сельскохозяйственная академия. Работа по увеличению бюджетных мест ведется у нас ежегодно, а кроме того постоянно повышается целевой набор", - сказал глава региона в телеэфире.Он отметил, что в целом на бесплатное обучение в учреждениях высшего образования теперь смогут претендовать около 4 тысяч выпускников школ.Всего с 2020 года количество бюджетных мест в вузах Верхневолжья увеличилось более чем на 500. Наибольшее количество дополнительных мест создано по инженерным специальностям, по профилям сельское хозяйство, фундаментальная и прикладная химия, техносферная безопасность.Кроме того, вузы региона открывают новые специальности, востребованные на предприятиях тверского региона. Так, в Тверском государственном техническом университете в этом году появилось новое направление подготовки "Радиоэлектронные системы и комплексы", а в Тверском государственном университете открыт набор на новую специальность "Экономическая безопасность".
https://ria.ru/20220729/forma-1805777600.html
https://ria.ru/20220729/granitsy-1805772229.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_115f0a4b26ac890b0f17ac3208209840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, тверская область, игорь руденя
10:16 29.07.2022
 
В вузах Тверской области выделят дополнительные бюджетные места

Руденя: в вузах Тверской области выделят дополнительные бюджетные места

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Аудитория в университете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 29 июл – РИА Новости. В вузах Тверской области в этом году будут выделены дополнительные 236 бюджетных мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"Дополнительные бюджетные места в этом году получили Тверской государственный технический университет, Тверской государственный университет и Тверская государственная сельскохозяйственная академия. Работа по увеличению бюджетных мест ведется у нас ежегодно, а кроме того постоянно повышается целевой набор", - сказал глава региона в телеэфире.
Тверские власти расширили перечень получателей бесплатной школьной формы - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
10:14Тверская область
Тверские власти расширили перечень получателей бесплатной школьной формы
Он отметил, что в целом на бесплатное обучение в учреждениях высшего образования теперь смогут претендовать около 4 тысяч выпускников школ.
Всего с 2020 года количество бюджетных мест в вузах Верхневолжья увеличилось более чем на 500. Наибольшее количество дополнительных мест создано по инженерным специальностям, по профилям сельское хозяйство, фундаментальная и прикладная химия, техносферная безопасность.
Кроме того, вузы региона открывают новые специальности, востребованные на предприятиях тверского региона. Так, в Тверском государственном техническом университете в этом году появилось новое направление подготовки "Радиоэлектронные системы и комплексы", а в Тверском государственном университете открыт набор на новую специальность "Экономическая безопасность".
Тверские власти утвердили границы шести ООПТ - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
09:46Тверская область
Тверские власти утвердили границы шести ООПТ
 
Тверская областьОбществоТверская областьИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала