https://ria.ru/20220729/vuzy-1805778158.html
В вузах Тверской области выделят дополнительные бюджетные места
В вузах Тверской области выделят дополнительные бюджетные места - РИА Новости, 29.07.2022
В вузах Тверской области выделят дополнительные бюджетные места
В вузах Тверской области в этом году будут выделены дополнительные 236 бюджетных мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:16
2022-07-29T10:16
2022-07-29T10:16
тверская область
общество
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 29 июл – РИА Новости. В вузах Тверской области в этом году будут выделены дополнительные 236 бюджетных мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Дополнительные бюджетные места в этом году получили Тверской государственный технический университет, Тверской государственный университет и Тверская государственная сельскохозяйственная академия. Работа по увеличению бюджетных мест ведется у нас ежегодно, а кроме того постоянно повышается целевой набор", - сказал глава региона в телеэфире.Он отметил, что в целом на бесплатное обучение в учреждениях высшего образования теперь смогут претендовать около 4 тысяч выпускников школ.Всего с 2020 года количество бюджетных мест в вузах Верхневолжья увеличилось более чем на 500. Наибольшее количество дополнительных мест создано по инженерным специальностям, по профилям сельское хозяйство, фундаментальная и прикладная химия, техносферная безопасность.Кроме того, вузы региона открывают новые специальности, востребованные на предприятиях тверского региона. Так, в Тверском государственном техническом университете в этом году появилось новое направление подготовки "Радиоэлектронные системы и комплексы", а в Тверском государственном университете открыт набор на новую специальность "Экономическая безопасность".
https://ria.ru/20220729/forma-1805777600.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тверская область, игорь руденя
В вузах Тверской области выделят дополнительные бюджетные места
Руденя: в вузах Тверской области выделят дополнительные бюджетные места
ТВЕРЬ, 29 июл – РИА Новости. В вузах Тверской области в этом году будут выделены дополнительные 236 бюджетных мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"Дополнительные бюджетные места в этом году получили Тверской государственный технический университет, Тверской государственный университет и Тверская государственная сельскохозяйственная академия. Работа по увеличению бюджетных мест ведется у нас ежегодно, а кроме того постоянно повышается целевой набор", - сказал глава региона в телеэфире.
Он отметил, что в целом на бесплатное обучение в учреждениях высшего образования теперь смогут претендовать около 4 тысяч выпускников школ.
Всего с 2020 года количество бюджетных мест в вузах Верхневолжья увеличилось более чем на 500. Наибольшее количество дополнительных мест создано по инженерным специальностям, по профилям сельское хозяйство, фундаментальная и прикладная химия, техносферная безопасность.
Кроме того, вузы региона открывают новые специальности, востребованные на предприятиях тверского региона. Так, в Тверском государственном техническом университете в этом году появилось новое направление подготовки "Радиоэлектронные системы и комплексы", а в Тверском государственном университете открыт набор на новую специальность "Экономическая безопасность".