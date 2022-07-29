https://ria.ru/20220729/vuzy-1805778158.html

В вузах Тверской области выделят дополнительные бюджетные места

В вузах Тверской области выделят дополнительные бюджетные места - РИА Новости, 29.07.2022

В вузах Тверской области выделят дополнительные бюджетные места

В вузах Тверской области в этом году будут выделены дополнительные 236 бюджетных мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T10:16

2022-07-29T10:16

2022-07-29T10:16

тверская область

общество

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 29 июл – РИА Новости. В вузах Тверской области в этом году будут выделены дополнительные 236 бюджетных мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Дополнительные бюджетные места в этом году получили Тверской государственный технический университет, Тверской государственный университет и Тверская государственная сельскохозяйственная академия. Работа по увеличению бюджетных мест ведется у нас ежегодно, а кроме того постоянно повышается целевой набор", - сказал глава региона в телеэфире.Он отметил, что в целом на бесплатное обучение в учреждениях высшего образования теперь смогут претендовать около 4 тысяч выпускников школ.Всего с 2020 года количество бюджетных мест в вузах Верхневолжья увеличилось более чем на 500. Наибольшее количество дополнительных мест создано по инженерным специальностям, по профилям сельское хозяйство, фундаментальная и прикладная химия, техносферная безопасность.Кроме того, вузы региона открывают новые специальности, востребованные на предприятиях тверского региона. Так, в Тверском государственном техническом университете в этом году появилось новое направление подготовки "Радиоэлектронные системы и комплексы", а в Тверском государственном университете открыт набор на новую специальность "Экономическая безопасность".

https://ria.ru/20220729/forma-1805777600.html

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тверская область

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Ольга Маркова

общество, тверская область, игорь руденя