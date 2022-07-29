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ВСУ разрушили ударом HIMARS железную дорогу в Запорожской области - РИА Новости, 29.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ разрушили ударом HIMARS железную дорогу в Запорожской области
ВСУ разрушили ударом HIMARS железную дорогу в Запорожской области - РИА Новости, 29.07.2022
ВСУ разрушили ударом HIMARS железную дорогу в Запорожской области
Железнодорожное полотно повреждено, предположительно, при обстреле ракетами HIMARS на станции Камыш-Заря в Запорожской области рядом с границей ДНР, сообщил... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T19:35
2022-07-29T19:35
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Железнодорожное полотно повреждено, предположительно, при обстреле ракетами HIMARS на станции Камыш-Заря в Запорожской области рядом с границей ДНР, сообщил глава администрации области Евгений Балицкий."Сегодня, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS нанесены удары по железнодорожному полотну станции Камыш-Заря. Разбиты три ветки полотна на удалении 600 метров от станции в сторону Розовки и три ветки на расстоянии 300 метров от станции в сторону Мелитополя и Полог", - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.Он добавил, что правоохранители уже вышли на след корректировщиков, которые будут задержаны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, мелитополь
19:35 29.07.2022
 
ВСУ разрушили ударом HIMARS железную дорогу в Запорожской области

Балицкий: ВСУ разрушили ударом HIMARS железную дорогу в Запорожской области

© РИА НовостиОбломки боеприпаса HIMARS
Обломки боеприпаса HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости
Обломки боеприпаса HIMARS. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Железнодорожное полотно повреждено, предположительно, при обстреле ракетами HIMARS на станции Камыш-Заря в Запорожской области рядом с границей ДНР, сообщил глава администрации области Евгений Балицкий.
"Сегодня, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS нанесены удары по железнодорожному полотну станции Камыш-Заря. Разбиты три ветки полотна на удалении 600 метров от станции в сторону Розовки и три ветки на расстоянии 300 метров от станции в сторону Мелитополя и Полог", - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
Он добавил, что правоохранители уже вышли на след корректировщиков, которые будут задержаны.
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