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ВСУ разрушили ударом HIMARS железную дорогу в Запорожской области
ВСУ разрушили ударом HIMARS железную дорогу в Запорожской области - РИА Новости, 29.07.2022
ВСУ разрушили ударом HIMARS железную дорогу в Запорожской области
Железнодорожное полотно повреждено, предположительно, при обстреле ракетами HIMARS на станции Камыш-Заря в Запорожской области рядом с границей ДНР, сообщил... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T19:35
2022-07-29T19:35
2022-07-29T19:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Железнодорожное полотно повреждено, предположительно, при обстреле ракетами HIMARS на станции Камыш-Заря в Запорожской области рядом с границей ДНР, сообщил глава администрации области Евгений Балицкий."Сегодня, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS нанесены удары по железнодорожному полотну станции Камыш-Заря. Разбиты три ветки полотна на удалении 600 метров от станции в сторону Розовки и три ветки на расстоянии 300 метров от станции в сторону Мелитополя и Полог", - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.Он добавил, что правоохранители уже вышли на след корректировщиков, которые будут задержаны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, мелитополь
ВСУ разрушили ударом HIMARS железную дорогу в Запорожской области
Балицкий: ВСУ разрушили ударом HIMARS железную дорогу в Запорожской области