https://ria.ru/20220729/vsu-1805967434.html
ВСУ уничтожили 85 процентов инфраструктуры Красного Лимана
ВСУ уничтожили 85 процентов инфраструктуры Красного Лимана - РИА Новости, 29.07.2022
ВСУ уничтожили 85 процентов инфраструктуры Красного Лимана
В Красном Лимане в Донецкой Народной Республике разрушено 85% города, сообщил РИА Новости мэр Александр Петрикин. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T19:13
2022-07-29T19:13
2022-07-29T19:36
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
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КРАСНЫЙ ЛИМАН (ДНР), 29 – июл РИА Новости. В Красном Лимане в Донецкой Народной Республике разрушено 85% города, сообщил РИА Новости мэр Александр Петрикин."В процентном соотношении 85% разрушено Красного Лимана", – сказал он.По его словам, остекление разрушено во всех многоэтажных домах."В частном секторе повреждены крыши, кровля. Очень масштабные повреждения", – отметил он.Город каждый день подвергается обстрелам, в день "прилетает" порядка 20-30 снарядов"Хотелось бы привести город в надлежащий вид, но каждый день идут артобстрелы. То, что мы расчищаем, убираем сегодня, на следующий день становится опять грязно в городе, начинаем, приступаем к новой работе, расчистке и уборке", – рассказал Петрикин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, жкх
19:13 29.07.2022 (обновлено: 19:36 29.07.2022)
ВСУ уничтожили 85 процентов инфраструктуры Красного Лимана
Глава Краснолиманского района Петрикин: ВСУ разрушили 85 процентов инфраструктуры города
КРАСНЫЙ ЛИМАН (ДНР), 29 – июл РИА Новости. В Красном Лимане в Донецкой Народной Республике разрушено 85% города, сообщил РИА Новости мэр Александр Петрикин.
"В процентном соотношении 85% разрушено Красного Лимана", – сказал он.
По его словам, остекление разрушено во всех многоэтажных домах.
"В частном секторе повреждены крыши, кровля. Очень масштабные повреждения", – отметил он.
Город каждый день подвергается обстрелам, в день "прилетает" порядка 20-30 снарядов
"Хотелось бы привести город в надлежащий вид, но каждый день идут артобстрелы. То, что мы расчищаем, убираем сегодня, на следующий день становится опять грязно в городе, начинаем, приступаем к новой работе, расчистке и уборке", – рассказал Петрикин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.