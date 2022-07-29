https://ria.ru/20220729/voronezh-1805822816.html

В Воронеже возбудили дело после "танцев" подростков на кладбище

В Воронеже возбудили дело после "танцев" подростков на кладбище - РИА Новости, 29.07.2022

В Воронеже возбудили дело после "танцев" подростков на кладбище

Следователи в Воронеже возбудили уголовное дело об осквернении могил подростками, сообщил СУ СК по региону. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:22

2022-07-29T12:22

2022-07-29T14:54

происшествия

воронеж

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 29 июл — РИА Новости. Следователи в Воронеже возбудили уголовное дело об осквернении могил подростками, сообщил СУ СК по региону.Видео, на котором молодой человек матерится и мочится на могилу, танцует на памятниках и целуется с другим юношей, появилось накануне в ряде Telegram-каналов. Сообщалось, что этот вызывающий "перформанс" произошел на одном из воронежских кладбищ.Полиция вскоре объявила о задержании подростков 15 и 16 лет, подозреваемых в совершении противоправного деяния. Уголовная ответственность в России за него наступает как раз с 16 лет."Расследуется уголовное дело по пункту "а" части два статьи 244 УК России (осквернение мест захоронений, совершенное группой лиц; до пяти лет колонии)", — говорится в релизе.На допросе подростки сознались в своем поступке и дали показания."В настоящее время 15-летний юноша помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД по Воронежской области", — отметили в ведомстве.Следствие направило ходатайство об отправке второго подростка для судебной экспертизы.Допрашиваются родственники несовершеннолетних, их знакомые, принимаются меры для установления родственников людей, чьи могилы были осквернены.

https://ria.ru/20211127/astrakhan-1761046382.html

https://ria.ru/20210426/podrostki-1729918132.html

https://ria.ru/20210215/nadgrobiya-1597474371.html

воронеж

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)