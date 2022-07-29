https://ria.ru/20220729/voronezh-1805822816.html
В Воронеже возбудили дело после "танцев" подростков на кладбище
В Воронеже возбудили дело после "танцев" подростков на кладбище - РИА Новости, 29.07.2022
В Воронеже возбудили дело после "танцев" подростков на кладбище
Следователи в Воронеже возбудили уголовное дело об осквернении могил подростками, сообщил СУ СК по региону. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:22
2022-07-29T12:22
2022-07-29T14:54
происшествия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 29 июл — РИА Новости. Следователи в Воронеже возбудили уголовное дело об осквернении могил подростками, сообщил СУ СК по региону.Видео, на котором молодой человек матерится и мочится на могилу, танцует на памятниках и целуется с другим юношей, появилось накануне в ряде Telegram-каналов. Сообщалось, что этот вызывающий "перформанс" произошел на одном из воронежских кладбищ.Полиция вскоре объявила о задержании подростков 15 и 16 лет, подозреваемых в совершении противоправного деяния. Уголовная ответственность в России за него наступает как раз с 16 лет."Расследуется уголовное дело по пункту "а" части два статьи 244 УК России (осквернение мест захоронений, совершенное группой лиц; до пяти лет колонии)", — говорится в релизе.На допросе подростки сознались в своем поступке и дали показания."В настоящее время 15-летний юноша помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД по Воронежской области", — отметили в ведомстве.Следствие направило ходатайство об отправке второго подростка для судебной экспертизы.Допрашиваются родственники несовершеннолетних, их знакомые, принимаются меры для установления родственников людей, чьи могилы были осквернены.
https://ria.ru/20211127/astrakhan-1761046382.html
https://ria.ru/20210426/podrostki-1729918132.html
https://ria.ru/20210215/nadgrobiya-1597474371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)
12:22 29.07.2022 (обновлено: 14:54 29.07.2022)
В Воронеже возбудили дело после "танцев" подростков на кладбище
СК возбудил уголовное дело после осквернения подростками могил на кладбище в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 29 июл — РИА Новости.
Следователи в Воронеже возбудили уголовное дело об осквернении могил подростками, сообщил
СУ СК по региону.
Видео, на котором молодой человек матерится и мочится на могилу, танцует на памятниках и целуется с другим юношей, появилось накануне в ряде Telegram-каналов. Сообщалось, что этот вызывающий "перформанс" произошел на одном из воронежских кладбищ.
Полиция вскоре объявила о задержании подростков 15 и 16 лет, подозреваемых в совершении противоправного деяния. Уголовная ответственность в России за него наступает как раз с 16 лет.
"Расследуется уголовное дело по пункту "а" части два статьи 244 УК России (осквернение мест захоронений, совершенное группой лиц; до пяти лет колонии)", — говорится в релизе.
На допросе подростки сознались в своем поступке и дали показания.
"В настоящее время 15-летний юноша помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД по Воронежской области
", — отметили в ведомстве.
Следствие направило ходатайство об отправке второго подростка для судебной экспертизы.
Допрашиваются родственники несовершеннолетних, их знакомые, принимаются меры для установления родственников людей, чьи могилы были осквернены.