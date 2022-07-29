https://ria.ru/20220729/volodin-1805999063.html
Володин осудил тех, кто пережидает спецоперацию в "теплых странах"
Володин осудил тех, кто пережидает спецоперацию в "теплых странах" - РИА Новости, 29.07.2022
Володин осудил тех, кто пережидает спецоперацию в "теплых странах"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предателями тех, кто решил уехать из России на время спецоперации на Украине и переждать ее в "теплых странах". РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T22:16
2022-07-29T22:16
2022-07-29T22:17
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 29 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предателями тех, кто решил уехать из России на время спецоперации на Украине и переждать ее в "теплых странах".Володин подчеркнул, что вопрос Крыма и признание ЛНР и ДНР – это "консенсус всех политических сил Российской Федерации"."А тот, кто не поддержал, – он не с народом. Вы об этом задумайтесь", – резюмировал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, донецкая народная республика
22:16 29.07.2022 (обновлено: 22:17 29.07.2022)
Володин осудил тех, кто пережидает спецоперацию в "теплых странах"
Спикер ГД Володин назвал предателями тех, кто пережидает спецоперацию в "теплых странах"