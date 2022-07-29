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Володин осудил тех, кто пережидает спецоперацию в "теплых странах" - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/volodin-1805999063.html
Володин осудил тех, кто пережидает спецоперацию в "теплых странах"
Володин осудил тех, кто пережидает спецоперацию в "теплых странах" - РИА Новости, 29.07.2022
Володин осудил тех, кто пережидает спецоперацию в "теплых странах"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предателями тех, кто решил уехать из России на время спецоперации на Украине и переждать ее в "теплых странах". РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T22:16
2022-07-29T22:17
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 29 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предателями тех, кто решил уехать из России на время спецоперации на Украине и переждать ее в "теплых странах".Володин подчеркнул, что вопрос Крыма и признание ЛНР и ДНР – это "консенсус всех политических сил Российской Федерации"."А тот, кто не поддержал, – он не с народом. Вы об этом задумайтесь", – резюмировал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика
22:16 29.07.2022 (обновлено: 22:17 29.07.2022)
 
Володин осудил тех, кто пережидает спецоперацию в "теплых странах"

Спикер ГД Володин назвал предателями тех, кто пережидает спецоперацию в "теплых странах"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 29 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предателями тех, кто решил уехать из России на время спецоперации на Украине и переждать ее в "теплых странах".
"Тот, кто захотел переждать это время, уехать в теплые страны и оттуда взирает на это все, должен понимать: он – предатель", – заявил он на форуме "Территория смыслов".
Володин подчеркнул, что вопрос Крыма и признание ЛНР и ДНР – это "консенсус всех политических сил Российской Федерации".
"А тот, кто не поддержал, – он не с народом. Вы об этом задумайтесь", – резюмировал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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