https://ria.ru/20220729/volodin-1805999063.html

Володин осудил тех, кто пережидает спецоперацию в "теплых странах"

Володин осудил тех, кто пережидает спецоперацию в "теплых странах" - РИА Новости, 29.07.2022

Володин осудил тех, кто пережидает спецоперацию в "теплых странах"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предателями тех, кто решил уехать из России на время спецоперации на Украине и переждать ее в "теплых странах". РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T22:16

2022-07-29T22:16

2022-07-29T22:17

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

донецкая народная республика

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 29 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предателями тех, кто решил уехать из России на время спецоперации на Украине и переждать ее в "теплых странах".Володин подчеркнул, что вопрос Крыма и признание ЛНР и ДНР – это "консенсус всех политических сил Российской Федерации"."А тот, кто не поддержал, – он не с народом. Вы об этом задумайтесь", – резюмировал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

луганская народная республика, донецкая народная республика