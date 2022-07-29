https://ria.ru/20220729/volodin-1805990301.html

У самостоятельной Украины не будет конфликтов с Россией, заявил Володин

У самостоятельной Украины не будет конфликтов с Россией, заявил Володин - РИА Новости, 29.07.2022

У самостоятельной Украины не будет конфликтов с Россией, заявил Володин

Специальная военная операция РФ нацелена на то, чтобы Украина стала суверенной и самостоятельной страной, если она станет такой - никаких конфликтов не будет,... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T21:06

2022-07-29T21:06

2022-07-29T21:06

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владимир зеленский

украина

россия

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владимир путин

вячеслав володин

форум "территория смыслов"

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 29 июл - РИА Новости. Специальная военная операция РФ нацелена на то, чтобы Украина стала суверенной и самостоятельной страной, если она станет такой - никаких конфликтов не будет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Если говорить о целях специальной военной операции, они, прежде всего, о том, чтобы Украина была суверенной, независимой и самостоятельной. Если она такой будет, никогда не будет конфликтов между Российской Федерацией и Украиной", - заявил парламентарий в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".Говоря о Владимире Зеленском, он заявил, что Зеленский "предал память о родных, близких".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220729/proverka-1805864203.html

https://ria.ru/20220729/ukraina-1805983633.html

украина

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в мире, владимир зеленский, украина, россия, донбасс, владимир путин, вячеслав володин, форум "территория смыслов"