У самостоятельной Украины не будет конфликтов с Россией, заявил Володин
Володин: если Украина станет самостоятельной страной, конфликтов с Россией не будет
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 29 июл - РИА Новости. Специальная военная операция РФ нацелена на то, чтобы Украина стала суверенной и самостоятельной страной, если она станет такой - никаких конфликтов не будет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Если говорить о целях специальной военной операции, они, прежде всего, о том, чтобы Украина была суверенной, независимой и самостоятельной. Если она такой будет, никогда не будет конфликтов между Российской Федерацией и Украиной", - заявил парламентарий в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".
Говоря о Владимире Зеленском, он заявил, что Зеленский "предал память о родных, близких".
"Сейчас он исполняет роль президента - пусть исполняет... Это несамостоятельный человек. Если бы он боролся за Украину, никогда бы этой ситуации не произошло", - добавил Володин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.