https://ria.ru/20220729/voennye-1805896228.html

Медведев проинспектировал учебный центр в Ленинградской области

Медведев проинспектировал учебный центр в Ленинградской области - РИА Новости, 29.07.2022

Медведев проинспектировал учебный центр в Ленинградской области

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в пятницу посетил учебный центр лужского гарнизона министерства обороны РФ, расположенный в Ленинградской области, сообщили в... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:57

2022-07-29T15:57

2022-07-29T15:57

безопасность

россия

дмитрий медведев

вооруженные силы рф

ленинградская область

совет безопасности рф

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в пятницу посетил учебный центр лужского гарнизона министерства обороны РФ, расположенный в Ленинградской области, сообщили в секретариате Медведева."Заместитель председателя Совета Безопасности ознакомился с ходом подготовки личного состава ВС РФ, проводимой в рамках летнего периода обучения", - рассказали журналистам в секретариате.Медведев находится с рабочей поездки в Северо-Западном федеральном округе. Накануне он побывал в Петрозаводске, где провел совещание по обеспечении безопасности России на северо-западном направлении в свете вступления Финляндии и Швеции в НАТО, а также посетил ряд объектов пограничной службы на российско-финской границе.

https://ria.ru/20220728/politika-1805664569.html

россия

ленинградская область

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Кирилл Волков

безопасность, россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф, ленинградская область, совет безопасности рф