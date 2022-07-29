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Медведев проинспектировал учебный центр в Ленинградской области - РИА Новости, 29.07.2022
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Медведев проинспектировал учебный центр в Ленинградской области
Медведев проинспектировал учебный центр в Ленинградской области - РИА Новости, 29.07.2022
Медведев проинспектировал учебный центр в Ленинградской области
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в пятницу посетил учебный центр лужского гарнизона министерства обороны РФ, расположенный в Ленинградской области, сообщили в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:57
2022-07-29T15:57
безопасность
россия
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
ленинградская область
совет безопасности рф
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в пятницу посетил учебный центр лужского гарнизона министерства обороны РФ, расположенный в Ленинградской области, сообщили в секретариате Медведева."Заместитель председателя Совета Безопасности ознакомился с ходом подготовки личного состава ВС РФ, проводимой в рамках летнего периода обучения", - рассказали журналистам в секретариате.Медведев находится с рабочей поездки в Северо-Западном федеральном округе. Накануне он побывал в Петрозаводске, где провел совещание&nbsp; по обеспечении безопасности России на северо-западном направлении в свете вступления Финляндии и Швеции в НАТО, а также посетил ряд объектов пограничной службы на российско-финской границе.
https://ria.ru/20220728/politika-1805664569.html
россия
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безопасность, россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф, ленинградская область, совет безопасности рф
15:57 29.07.2022
 
Медведев проинспектировал учебный центр в Ленинградской области

Медведеву показали, как готовят военнослужащих в учебном центре в Ленинградской области

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в пятницу посетил учебный центр лужского гарнизона министерства обороны РФ, расположенный в Ленинградской области, сообщили в секретариате Медведева.
"Заместитель председателя Совета Безопасности ознакомился с ходом подготовки личного состава ВС РФ, проводимой в рамках летнего периода обучения", - рассказали журналистам в секретариате.
Медведев находится с рабочей поездки в Северо-Западном федеральном округе. Накануне он побывал в Петрозаводске, где провел совещание  по обеспечении безопасности России на северо-западном направлении в свете вступления Финляндии и Швеции в НАТО, а также посетил ряд объектов пограничной службы на российско-финской границе.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 17:39
Медведев считает, что отношения с Финляндией и Швецией подлежат пересмотру
 
БезопасностьРоссияДмитрий МедведевВооруженные силы РФЛенинградская областьСовет Безопасности РФ
 
 
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