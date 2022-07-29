https://ria.ru/20220729/voennye-1805896228.html
Медведев проинспектировал учебный центр в Ленинградской области
Медведев проинспектировал учебный центр в Ленинградской области - РИА Новости, 29.07.2022
Медведев проинспектировал учебный центр в Ленинградской области
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в пятницу посетил учебный центр лужского гарнизона министерства обороны РФ, расположенный в Ленинградской области, сообщили в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:57
2022-07-29T15:57
2022-07-29T15:57
безопасность
россия
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
ленинградская область
совет безопасности рф
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в пятницу посетил учебный центр лужского гарнизона министерства обороны РФ, расположенный в Ленинградской области, сообщили в секретариате Медведева."Заместитель председателя Совета Безопасности ознакомился с ходом подготовки личного состава ВС РФ, проводимой в рамках летнего периода обучения", - рассказали журналистам в секретариате.Медведев находится с рабочей поездки в Северо-Западном федеральном округе. Накануне он побывал в Петрозаводске, где провел совещание по обеспечении безопасности России на северо-западном направлении в свете вступления Финляндии и Швеции в НАТО, а также посетил ряд объектов пограничной службы на российско-финской границе.
https://ria.ru/20220728/politika-1805664569.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф, ленинградская область, совет безопасности рф
Медведев проинспектировал учебный центр в Ленинградской области
Медведеву показали, как готовят военнослужащих в учебном центре в Ленинградской области