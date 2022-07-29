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Городские службы Москвы за неделю спасли на водоемах столицы 13 человек - РИА Новости, 02.08.2022
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Городские службы Москвы за неделю спасли на водоемах столицы 13 человек
Городские службы Москвы за неделю спасли на водоемах столицы 13 человек - РИА Новости, 02.08.2022
Городские службы Москвы за неделю спасли на водоемах столицы 13 человек
Городские службы Москвы за неделю спасли на водоемах столицы 13 человек, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.08.2022
2022-07-29T13:35
2022-08-02T15:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
система 112
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы за неделю спасли на водоемах столицы 13 человек, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."На этой неделе в Москву вернулась жаркая погода – и, к сожалению, вновь участились случаи происшествий на воде. С 22 по 28 июля на водоемах спасено 13 человек. Чаще всего происшествия случаются при купании горожан в непредназначенных для этого местах", - сказано в сообщении.Сообщается, что для предотвращения несчастных случаев специалисты Московской городской поисково-спасательной службы за неделю провели на водных объектах города более 13,8 тысячи профилактических мероприятий, среди них более 2,7 тысячи патрулирований и более 8,8 тысячи профилактических бесед с отдыхающими.В комплексе городского хозяйства отметили, что выходные будут жаркими и солнечными, и порекомендовали москвичам не забывать о правилах безопасности, выбирать для купания только предназначенные для этого пляжи, на них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения, дно безопасно. Горожанам, ставшим свидетелям происшествия на воде, следует незамедлительно вызывать спасателей по единому номеру "112".
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городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы, система 112, происшествия
13:35 29.07.2022 (обновлено: 15:05 02.08.2022)
 

Городские службы Москвы за неделю спасли на водоемах столицы 13 человек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосквичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме
Москвичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Москвичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы за неделю спасли на водоемах столицы 13 человек, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"На этой неделе в Москву вернулась жаркая погода – и, к сожалению, вновь участились случаи происшествий на воде. С 22 по 28 июля на водоемах спасено 13 человек. Чаще всего происшествия случаются при купании горожан в непредназначенных для этого местах", - сказано в сообщении.
Сообщается, что для предотвращения несчастных случаев специалисты Московской городской поисково-спасательной службы за неделю провели на водных объектах города более 13,8 тысячи профилактических мероприятий, среди них более 2,7 тысячи патрулирований и более 8,8 тысячи профилактических бесед с отдыхающими.
В комплексе городского хозяйства отметили, что выходные будут жаркими и солнечными, и порекомендовали москвичам не забывать о правилах безопасности, выбирать для купания только предназначенные для этого пляжи, на них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения, дно безопасно. Горожанам, ставшим свидетелям происшествия на воде, следует незамедлительно вызывать спасателей по единому номеру "112".
Сотрудники Московской службы спасения на воде - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 18:44Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Восемь горожан спасли столичные спасатели на водоемах за прошедшие выходные
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыСистема 112Происшествия
 
 
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