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Городские службы Москвы за неделю спасли на водоемах столицы 13 человек
Городские службы Москвы за неделю спасли на водоемах столицы 13 человек - РИА Новости, 02.08.2022
Городские службы Москвы за неделю спасли на водоемах столицы 13 человек
Городские службы Москвы за неделю спасли на водоемах столицы 13 человек, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.08.2022
2022-07-29T13:35
2022-07-29T13:35
2022-08-02T15:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
система 112
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы за неделю спасли на водоемах столицы 13 человек, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."На этой неделе в Москву вернулась жаркая погода – и, к сожалению, вновь участились случаи происшествий на воде. С 22 по 28 июля на водоемах спасено 13 человек. Чаще всего происшествия случаются при купании горожан в непредназначенных для этого местах", - сказано в сообщении.Сообщается, что для предотвращения несчастных случаев специалисты Московской городской поисково-спасательной службы за неделю провели на водных объектах города более 13,8 тысячи профилактических мероприятий, среди них более 2,7 тысячи патрулирований и более 8,8 тысячи профилактических бесед с отдыхающими.В комплексе городского хозяйства отметили, что выходные будут жаркими и солнечными, и порекомендовали москвичам не забывать о правилах безопасности, выбирать для купания только предназначенные для этого пляжи, на них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения, дно безопасно. Горожанам, ставшим свидетелям происшествия на воде, следует незамедлительно вызывать спасателей по единому номеру "112".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы, система 112, происшествия
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы за неделю спасли на водоемах столицы 13 человек, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"На этой неделе в Москву
вернулась жаркая погода – и, к сожалению, вновь участились случаи происшествий на воде. С 22 по 28 июля на водоемах спасено 13 человек. Чаще всего происшествия случаются при купании горожан в непредназначенных для этого местах", - сказано в сообщении.
Сообщается, что для предотвращения несчастных случаев специалисты Московской городской поисково-спасательной службы за неделю провели на водных объектах города более 13,8 тысячи профилактических мероприятий, среди них более 2,7 тысячи патрулирований и более 8,8 тысячи профилактических бесед с отдыхающими.
В комплексе городского хозяйства отметили, что выходные будут жаркими и солнечными, и порекомендовали москвичам не забывать о правилах безопасности, выбирать для купания только предназначенные для этого пляжи, на них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения, дно безопасно. Горожанам, ставшим свидетелям происшествия на воде, следует незамедлительно вызывать спасателей по единому номеру "112".