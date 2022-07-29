https://ria.ru/20220729/vodoemy-1806688606.html

Городские службы Москвы за неделю спасли на водоемах столицы 13 человек

Городские службы Москвы за неделю спасли на водоемах столицы 13 человек - РИА Новости, 02.08.2022

Городские службы Москвы за неделю спасли на водоемах столицы 13 человек

Городские службы Москвы за неделю спасли на водоемах столицы 13 человек, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.08.2022

2022-07-29T13:35

2022-07-29T13:35

2022-08-02T15:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

комплекс городского хозяйства москвы

система 112

происшествия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы за неделю спасли на водоемах столицы 13 человек, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."На этой неделе в Москву вернулась жаркая погода – и, к сожалению, вновь участились случаи происшествий на воде. С 22 по 28 июля на водоемах спасено 13 человек. Чаще всего происшествия случаются при купании горожан в непредназначенных для этого местах", - сказано в сообщении.Сообщается, что для предотвращения несчастных случаев специалисты Московской городской поисково-спасательной службы за неделю провели на водных объектах города более 13,8 тысячи профилактических мероприятий, среди них более 2,7 тысячи патрулирований и более 8,8 тысячи профилактических бесед с отдыхающими.В комплексе городского хозяйства отметили, что выходные будут жаркими и солнечными, и порекомендовали москвичам не забывать о правилах безопасности, выбирать для купания только предназначенные для этого пляжи, на них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения, дно безопасно. Горожанам, ставшим свидетелям происшествия на воде, следует незамедлительно вызывать спасателей по единому номеру "112".

https://ria.ru/20220704/spasateli-1800763214.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы, система 112, происшествия